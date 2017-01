Đại học Công Nghệ Thông Tin thuộc ĐHQG TP.HCM được vinh danh là ngôi trường phong cách nhất Việt Nam.

Được đánh giá là một trong những liveshow được khán giả mong chờ nhất, 365 đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong những màn trình diễn cùng chuỗi hoạt động bên lề.

Trước khi chính thức biểu diễn, 365 cùng giao lưu với khán giả với những chia sẻ thú vị về cá tính mỗi thành viên, phong cách đặc trưng và cách xây dựng hình ảnh qua mái tóc.

Để chứng minh tay nghề, các thành viên 365 lần lượt tư vấn tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt của các nam sinh viên. S.T đầu tư khá công phu cho “tác phẩm” của mình. Anh vận dụng hết các đạo cụ như lược, gel… để có mái tóc wet look hoàn chỉnh nhất.

Will chọn kiểu tóc spiky cá tính - phong cách mà anh rất ưng ý để “tân trang” cho vẻ ngoài của bạn nam tham gia.

Sau khi tạo kiểu clean-cut cho một bạn nam, cựu nhóm trưởng còn nhiệt tình hỗ trợ Jun chỉnh tóc cho nam sinh khác. Jun chọn kiểu freestyle - vừa đơn giản, phù hợp với vẻ ngoài mà vẫn thời trang.

Màn trình diễn đầu tiên đặc biệt gây ấn tượng với người xem. 4 chàng trai trình diễn ca khúc gắn liền với tên tuổi 365 là Who is the best… Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình khi các chàng trai thể hiện chính phong cách riêng của mình. Mỗi người chọn lập thành nhóm cùng 5 bạn sinh viên khác của ngôi trường phong cách nhất Việt Nam. Isaac dẫn đầu trường phái clean-cut lịch lãm, Will tự tin với spiky cá tính, S.T đại diện xu hướng wet look, Jun trung thành với kiểu freestyle.

Các thành viên cũng lần lượt trình diễn những bản hit quen thuộc, gắn với tên tuổi solo. Isaac vẫn giữ nguyên vẻ điển trai, lịch lãm với Mr. Right, Tắt đèn.

Chinh phục hơn khán giả bằng giọng hát truyền cảm và chất giọng ngọt ngào đặc trưng là những dấu ấn không phai mờ của Jun. Anh trình diễn ca khúc Nobody like you (Kể từ ấy). Jun bật mí bài hát chính thức ra mắt vào ngày 10.1.

Hàng ngàn khán giả bùng nổ khi Isaac vì phấn khích, đã cởi luôn áo khoác ngoài.

Mãn nhãn với những màn trình diễn được trông đợi từ rất lâu, khán giả đứng hẳn lên để nhún nhảy theo từng giai điệu 365 tiếp tục trình diễn Bống bống bang bang, Hai cô tiên và 1 lần nữa bài hát cực ấn tượng Who is the best.

Chia sẻ về lý do, 365 cho biết sự trở lại lần này là ngỏ ý của Xmen. Nhóm trở thành đại diện cho thương hiệu vì nhãn hàng có các sản phẩm riêng phù hợp với phong cách của từng người. 365 cũng thích thông điệp khuyến khích mỗi người thể hiện phong cách cá nhân, thể hiện cá tính của Xmen. 365 đồng tình với quan điểm này, khi thể hiện phong cách của mình, bạn sẽ thêm tự tin - đây cũng chính là tố chất quan trọng của một người đàn ông đích thực.

Liveshow tái hợp của 365 được tổ chức tại ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM. Đây là ngôi trường giải nhất trong cuộc thi “Đi tìm ngôi trường style nhất Việt Nam” do Xmen tổ chức với tổng điểm 4.726. Cuộc thi diễn ra từ tháng 9.2016, thu hút 219 trường đại học, cao đẳng toàn quốc tham gia để khoe phong cách cùng vẻ ngoài nam tính. Để có thông tin chi tiết, độc giả tham khảo website www.xmenstyle.com.vn hoặc Fanpage Xmen

