Trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 29 năm 2017 được tổ chức tại TP.Đà Nẵng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Anh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Q.Hải Châu, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu.

Hội doanh nghiệp Q.Hải Châu có nhiều đóng góp gì trong phát triển kinh tế của quận Hải Châu và TP năm 2017, thưa ông?

Nói trên lĩnh vực doanh thu-thuế thì tính đến tháng 9.2017, Q.Hải Châu có gần 5.500 DN hoạt động, đạt doanh thu gần 39 ngàn tỉ đồng, tổng số thuế nộp đạt hơn 600 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2016. Có hơn 2.000 DN đóng bảo hiểm xã hội, tăng 7,6% so với trước. Ngoài ra các khoản tài trợ an sinh xã hội cũng tăng gần 19%. Trong nội bộ hội thì các DN kết nối cung cầu, sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau; xây dựng quảng bá hình ảnh DN với trách nhiệm xã hội, DN được tham gia đóng góp ý kiến, chính sách với quận…

Thưa ông, trước thềm sự kiện quan trọng APEC 2017, Hội doanh nghiệp Hải Châu đã có những bước đón đầu cơ hội như thế nào?

Chủ yếu, Hội doanh nghiệp Q.Hải Châu hỗ trợ hội viên trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, chia sẻ thông tin DN, khuyến khích khởi nghiệp thông qua gần 50 chương trình hội nghị, hội thảo như: Dám thành công; Làm gì để nâng sức cạnh tranh hội nhập cho DN Việt?; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực từ nay đến năm 2020; Hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành DN hay Chương trình Café doanh nhân… Trước sự kiện quan trọng APEC 2017, từ tháng 2 hội đã sớm chuẩn bị, sớm tổ chức Chương trình DN Đà Nẵng hướng về APEC 2017 để chia sẻ kiến thức về năm APEC, trao đổi góp ý, định hướng đối với cộng đồng DN để hiểu hơn về những cơ hội và thách thức.

Sự kiện APEC mang tầm quan trọng đối với DN, Hội có kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Chi nhánh Đà Nẵng (VCCI) họp đề ra hiến kế, định hướng trước cơ hội này. Qua 2 buổi thảo luận, chúng tôi thấy rằng APEC không những là cơ hội cho những nhà đầu tư lớn, DN lớn mà sự kiện này thiết thực đến từng doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên DN Q.Hải Châu ý thức được sự kiện trên, mỗi DN đều có tư duy cụ thể, phải suy nghĩ làm gì, và tiếp cận APEC trên từng lĩnh vực thông tin, trên từng lĩnh vực cung cầu, chú tâm hiệu quả, góp hạt cát trong sự kiện APEC, mở cơ hội phát triển trong tình hình chung, trong các nước khu vực và trên thế giới.

