Ứng dụng công nghệ 3D vào các lĩnh vực của đời sống đã thịnh hành tại các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc từ rất lâu. Giới trẻ tại các nước này rất thích thú với in tượng Chibi, tượng toàn thân… bởi công nghệ in 3D hiện đại này sẽ cho ra phiên bản mô hình 3D giống mẫu thật đến từng chi tiết nhỏ.



Mặc dù có thể lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống, nhưng công nghệ in 3D còn khá mới mẻ ở Việt Nam bởi, để ứng dụng kỹ thuật in này vào các lĩnh vực liên quan, việc đầu tư thiết bị sẽ cần đến khoản chi phí rất tốn kém. Trên thế giới, có rất nhiều hãng sản xuất máy in 3D đa sắc màu, nhưng để đáp ứng được yêu cầu công việc thì mức giá không thể thấp hơn hàng trăm ngàn USD.

Có thể nói công nghệ in 3D được ứng dụng trong cuộc sống đã tạo bước ngoặt mới. Nổi bật tại Việt Nam hiện nay là hai dòng máy scan Thor3D và máy in ComeTrue T10 với chức năng in 3D đa sắc màu.

ComeTrue là thương hiệu máy in 3D có xuất xứ từ Đài Loan, đây là sản phẩm kết hợp đầy sáng tạo giữa đầu in phun bản quyền công nghệ của hãng Microjet và công nghệ tạo mẫu nhanh. Cơ chế của ComeTrue là cắt lớp dữ liệu 3D, xây dựng vật thể từng lớp, từng lớp một bằng cách phun một chất kết dính lên một lớp bột mỏng. Sản phẩm sau khi in xong sẽ được thấm dung dịch để trở nên rắn chắc và bóng đẹp. So với các loại máy tạo mẫu nhanh khác, dòng máy 3D ComeTrue có tốc độ in nhanh hơn với các thiết bị hỗ trợ cao cấp hơn. Ngoài ra, chi phí phù hợp của máy in 3D ComeTrue cũng sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Máy scan 3D Thor có xuất xứ từ Nga, được thiết kế đặc biệt để scan những vật thể có kích thước trung bình và lớn. Chiếc máy có một vùng quét rộng, được kết nối không dây. Người sử dụng có thể cầm máy scan trên tay và di chuyển vòng quanh vật thể rồi số hóa chúng trong vài phút. Điều này tương tự như đang sử dụng máy quay phim thông dụng. Người dùng có thể quan sát trực tiếp hình dạng 3D của vật thể đang được hình thành trong quá trình scan thông qua màn hình cảm ứng trên máy scan. Đây cũng là chiếc máy có tốc độ chụp vào khoảng 10 lần mỗi giây.

Hiện nay, Công ty TNHH là đơn vị cung cấp giải pháp in 3D đa sắc màu và scan 3D cho các doanh nghiệp tại thị trường Việt. Trải qua công cuộc tìm kiếm đầy gian nan, đi qua nhiều nước trên thế giới, ông Trương Tấn Tòng, C.E.O của 3DSS cùng đội ngũ nhân viên công ty đã chọn ra được bộ sản phẩm phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thị trường Việt, đó là ComeTrue T10 và Thor3D.

“Cuộc sống luôn xuất hiện những công nghệ mới để giúp đời sống con người tốt hơn, thú vị hơn. Và công nghệ in 3D đa sắc màu có thể tạo ra những món quà có giá trị với thời gian. Chính vì vậy, tôi luôn bị thôi thúc phải cập nhật xu hướng in độc đáo từ các nước bạn để mang về Việt Nam. Đó là lý do tôi đặt chân đến nhiều quốc gia để tìm hiểu và đánh giá xem xu hướng nào sẽ được người Việt đón nhận”, ông Trương Tấn Tòng chia sẻ khi được hỏi về lý do ông chọn công nghệ in 3D đa sắc màu.

Dù phải chi ra mức kinh phí vài chục ngàn USD, song vì nhận thấy công nghệ in 3D sở hữu nhiều ưu thế, Công ty 3DSS đã không ngần ngại và quyết định mang công nghệ này về Việt Nam. Với bộ hai sản phẩm gồm máy quét 3D toàn thân trong vòng 1 phút và máy in 3D đa sắc màu, công ty đã mang đến cho người Việt cơ hội được tiếp xúc với công nghệ in hiện đại nhất hiện nay. Gói giải pháp này được khách hàng và các đơn vị thuộc các lĩnh vực cần in 3D nhanh chóng đón nhận và đánh giá cao bởi, vừa đáp ứng được nhu cầu công việc vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện tại, giải pháp in 3D này có thể ứng dụng trong lĩnh vực y khoa, mỹ thuật, in nhân vật trong Game, sản xuất đồ chơi, thiết kế công nghiệp, gia công chi tiết...

Các công nghệ hiện đại liên tiếp ra đời đã không ngừng mang đến những giá trị mới cho đời sống con người. Với sức mạnh của máy in ComeTrue T10 và máy scan Thor3D, các doanh nghiệp sẽ có được giải pháp mới trong sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất.

