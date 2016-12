Giấc ngủ sâu và thoải mái cùng gối KYMDAN

Nhiều người vẫn tự hỏi rằng tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng mà con người phải dành ra 1/3 quãng thời gian đó cho việc ngủ. Câu trả lời đơn giản chính là: Giấc ngủ vô cùng cần thiết cho mỗi con người. Nếu thường xuyên mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bên cạnh yếu tố tâm lý, không gian phòng ngủ thì chiếc gối cũng góp phần không hề nhỏ trong việc quyết định chất lượng giấc ngủ. Theo các chuyên gia, nằm gối đúng cách không chỉ giúp bạn có giấc ngủ sâu mà còn tốt cho sức khỏe về lâu về dài.



Vỗ về giấc ngủ cùng 2 dòng gối mới

Cũng giống như nệm, gối KYMDAN là sản phẩm 100% cao su thiên nhiên dạng bọt, mang đặc tính ưu việt được giới chuyên môn đánh giá cao về độ thông thoáng, khả năng kháng côn trùng, kháng cháy, độ dẻo dai và tính đàn hồi cao... đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trên cơ sở những sản phẩm gối cao su chất lượng cao đã được người tiêu dùng đón nhận, Công ty KYMDAN vừa phát triển thêm 2 dòng gối mới là KYMDAN Pillow Pressure Free và KYMDAN Pillow Glory.

Kymdan Pillow Pressure Free dành riêng cho những ai biết thưởng thức và cảm nhận sự tinh tế. Nét độc đáo của gối chính là giảm đến mức tối thiểu các điểm áp lực ở đầu và cổ, làm cho người sử dụng cảm thấy không còn chút căng thẳng khó chịu nào khi ngủ. Theo đúng như tên gọi Pressure Free, chiếc gối này với đặc tính êm ái, mềm mại và không mùi sẽ vỗ về giấc ngủ, mang đến cảm giác sảng khoái khi thức giấc.

Dòng Kymdan Pillow Glory được thiết kế có bề mặt lượn sóng, ôm sát từ gáy, cổ và đầu, giúp định hình tư thế gối đầu một cách tự nhiên nhất khi ngủ, giữ cột sống cổ luôn thẳng. Nhờ độ mềm tối ưu, chiếc gối này luôn tạo cảm giác êm ái và dễ chịu, giúp người sử dụng dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Mua tour Vietravel nhận ưu đãi giảm giá sản phẩm KYMDAN Từ nay đến 18.02.2017, khách hàng mua tour du lịch tại Công ty Vietravel có giá trị từ 10.000.000đ/khách trở lên (thanh toán hết 100% giá tour) sẽ được tặng voucher ưu đãi giảm giá 200.000đ (cho hóa đơn mua đơn hàng từ 1.500.000đ đến dưới 10.000.000đ) hoặc 500.000đ (cho hóa đơn mua hàng từ 10.000.000đ trở lên) khi mua sản phẩm của KYMDAN. Voucher được sử dụng mua hàng tại hệ thống cửa hàng KYMDAN toàn quốc. Khách hàng cũng có thể liên hệ hotline: 08.39 755 333 để được tư vấn và giao hàng tận nơi.

Cùng bạn trên mọi hành trình

Dù hành trình du lịch của bạn dài hay ngắn thì quá trình di chuyển bao giờ cũng đòi hỏi sự thoải mái. Việc mang theo chiếc gối KYMDAN trong những chuyến du lịch sẽ giúp bạn tránh mỏi cổ, lưng trong suốt chặng đường, đồng thời mang lại giấc ngủ ngon, nạp đủ năng lượng để đủ sức khám phá những điểm đến thú vị.

Được làm từ cao su nguyên chất và cấu trúc bọt hở, gối KYMDAN có độ đàn hồi cao, có thể nâng đỡ cổ hoặc sử dụng để tựa lưng, giúp ngồi đúng tư thế, bảo vệ cột sống, tránh đau mỏi lưng khi phải ngồi lâu. Bên cạnh đó, sở hữu độ bền tối ưu và tiếp xúc đều phần cơ thể giữa đầu, vai, cổ khi nằm, gối KYMDAN có tác dụng giải tỏa các điểm căng ở phần cổ, vai và gáy, không gây tình trạng mệt mỏi hay đau ở những vùng này sau khi ngủ. Hàng trăm lỗ thông hơi trên bề mặt gối cùng với lớp áo bọc vải lưới sẽ giúp không khí đối lưu, không bị hầm nóng vùng đầu, cổ và lưng trong suốt cuộc hành trình. Đặc biệt, sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và tinh tế, rất tiện lợi để mang theo khi đi tàu xe.

Với những tính năng ưu việt, sản phẩm gối KYMDAN đã được phép nhập khẩu và lưu hành trên lãnh thổ Mỹ - đây là một trong những điểm đáng tự hào của doanh nghiệp Việt. Các xác nhận từ những phòng thí nghiệm uy tín trong thời gian qua cũng đã giúp thương hiệu này ghi điểm trong lòng người tiêu dùng. Trong đó, đáng chú ý nhất là xác nhận sản phẩm an toàn và đạt chuẩn kháng cháy của Hoa Kỳ 16CFR1632 và 1633 (Technical Report No: {5116} 025-0070) của tổ chức Bureau veritas; xác nhận sản phẩm được làm từ 100% cao su thiên nhiên. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn an toàn của tổ chức Underwriters Laboratories có uy tín trên thế giới (Test report No.A70251697).

