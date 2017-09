Làm đẹp tự nhiên

Sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, với rất nhiều sản phẩm và hệ thống chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc, với những người yêu thích chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe từ thiên nhiên, thì không ai lại không biết đến thương hiệu Mẹ Ken. Thương hiệu này đang chứng tỏ xu hướng “bão” sử dụng mỹ phẩm làm từ những nguyên liệu thiên nhiên.

Để xây dựng nên thương hiệu Mẹ Ken là điều không hề dễ dàng. Đó là kết quả của quá trình đầu tư công sức, trí tuệ cộng với cả cái tâm của người phụ nữ xinh đẹp Hồ Lê Thị Minh Châu. Chị Minh Châu đã phải đăng ký nhiều khóa học sản xuất sản phẩm thiên nhiên, tìm hiểu từ sách báo, đặc biệt là những vị thuốc, bài thuốc của các lương y, kể cả những bài thuốc làm đẹp của các bà mụ phục vụ trong cung đình Huế... để làm nên những sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên, đảm bảo cho người sử dụng với thương hiệu Mẹ Ken.

Năm 2106, Công ty TNHH Sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken cũng đã vinh dự được trao tặng cúp vàng TOP 50 Thương hiệu tiêu biểu Typical Brand 2016 bởi Mạng hội đồng doanh nghiệp VN, Viện Phát triển doanh nghiệp nhỏ và chứng nhận. Danh hiệu này là động lực để Mẹ Ken ngày càng phát triển hơn và đưa ra thị trường thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.

Tiếng lành đồn xa. Minh chứng rõ nét, thực tế nhất ở sự thành công của sản phẩm Mẹ Ken là lượng khách hàng ủng hộ ngày một đông, và lan tỏa trên khắp thị trường chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. Với Mẹ Ken, làn da của chị em không những được chăm sóc từ bên ngoài mà còn được nâng niu từ sâu bên trong. Các tinh chất có trong sản phẩm thấm sâu dưới da, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và hồng hào. Đó chính là lý do rất nhiều chị em sau khi sử dụng sản phẩm từ Mẹ Ken đều tự tin bởi làn da xinh hơn, rạng ngời hơn

Bắt gặp chị Hà Thu Hiền (30 tuổi, Q.Thanh Khê) cũng đang chăm sóc da từ thương hiệu Mẹ Ken, khi hỏi về hiệu quả, chị Hiền thích thú cho biết: “Da mình bị nám mà lại da nhờn, nhờ sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên Mẹ Ken mà da mặt đã cải thiện thấy rõ, các vết nám lu mờ. Sử dụng đắp thêm cao và kem gấc, da mình tươi hơn. Mỗi lần đến cơ quan hay đi họp hành, các đồng nghiệp đều tấm tắc khen da mặt mình thay đổi rõ. Nói thật, từ nay mình rất tự tin bởi sử dụng sản phẩm thiên nhiên này, cho cảm giác đẹp tự nhiên…”.

Làm đẹp, trước hết là có tâm

Đó là quan niệm làm đẹp của chị Minh Châu - người đứng đầu của doanh nghiệp Mẹ Ken. Với chị Châu, sự bền bĩ lâu dài dù trong kinh doanh hay trong làm đẹp cũng phải xuất phát từ cái tâm. Cái tâm để gửi vào sản phẩm của mình sao cho thật sạch, thật chất lượng, đặt lợi ích khách hàng lên đầu tiên và tiến xa hơn nữa cái đẹp đi liền cái tâm, để giải quyết được nhiều vấn đề xã hội, những câu chuyện nhân văn khác.

Trước hết nói về cái tâm với nghề, hễ khách hàng tìm đến Mẹ Ken, khách hàng luôn được tư vấn chăm sóc sắc đẹp một cách tỉ mỉ và cặn kẽ, được xem kỹ da và tư vấn chính xác từng sản phẩm để giúp người dùng đạt được hiệu quả làm đẹp tốt nhất. Hài lòng là tâm lý chung của bất kỳ ai khi đến với Mẹ Ken.

Cùng với đó, Mẹ Ken cũng thể hiện tấm lòng với cộng đồng, thông qua việc xây dựng nhà máy và 2 trang trại về nguyên dược liệu sạch tại xã Hòa Sơn và Hòa Ninh (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), là nơi để sản xuất ra sản phẩm cho Mẹ Ken. Mỗi năm, doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, nhất là người dân tại địa phương, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó là chưa kể sản phẩm thuộc Công ty TNHH Sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken lúc nào cũng là nguồn thu mua, là đầu ra cho các sản phẩm của người nông dân tại quê nhà cũng như những nơi khác.

Gặp chị Nguyễn Anh Thư (20 tuổi, thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang) đang làm việc tại nhà máy Sản xuất Công ty TNHH sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken, chị chia sẻ: Do gia đình khó khăn nên chỉ học xong cấp 2 là phải đi làm để kiếm sống. Nay may mắn không phải đi xa quê để mưu sinh vì nhờ nhà máy nên chị Thư có công việc ổn định tại quê nhà. Chị Thư vui vẻ nói: “Tôi không bằng cấp nên có công việc ổn định mấy năm qua, rồi được gần gia đình, như thế là vui rồi. Vui hơn nữa, tôi cũng biết cách để làm đẹp từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả”.