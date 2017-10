Điều này đã đánh dấu bước đi đầu tiên đầy ngoạn mục của chủ đầu tư tại Việt Nam sau chuỗi thành công ấn tượng tại nước Úc.

Lễ Công bố Dự án Napoleon Castle I đã diễn ra vào ngày 8.10 vừa qua tại Nha Trang, với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo cấp tỉnh/thành phố: ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Trí - Phó giám đốc Công an TP.Nha Trang, các cơ quan truyền thông cùng hàng trăm nhân viên kinh doanh từ các đơn vị đại lý. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự xuất hiện của hoa hậu Ngọc Diễm với vai trò Đại sứ thương hiệu Dự án Napoleon Castle I.

Xuất thân là công ty xây dựng với gần 20 năm kinh nghiệm thành lập và phát triển trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công nhiều công trình tại Úc, cho đến nay Cat Tiger đã trở thành công ty gặt hái được nhiều thành công tại nước bạn. Tự tin với sức mạnh nội tại và tiềm lực tài chính bền vững sở hữu, Cat Tiger Khareal đã quyết định trở về Việt Nam đầu tư với mong muốn đem đến một môi trường sống đạt tiêu chuẩn hiện đại tại Nha Trang.

Nắm bắt được xu hướng và mong muốn hội tụ về an cư tại những nơi có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ của tầng lớp cư dân đô thị, Cat Tiger Khareal sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng và phát triển đã sẵn sàng giới thiệu đến khách mua nhà dự án Căn hộ Napoleon Castle I. Dự án có 3 mặt view biển, thiết kế xanh, thân thiện với môi trường, cùng chính sách pháp lý hoàn chỉnh: được cấp sổ hồng vĩnh viễn và được nhập hộ khẩu chính thức. Cùng mức giá hợp lý chỉ từ 888 triệu đồng/căn giữa lòng TP, đây là dự án hứa hẹn sẽ đáp ứng hoàn hảo tiêu chí lựa chọn nhà ở ngày càng cao của khách hàng.

Luôn tâm niệm mang đến cho khách hàng những sản phẩm với "Thiết kế hiện đại tinh tế - Tiện ích trên mong đợi - Chất lượng vượt giá thành". Không những thế, Napoleon Castle I là dự án "con đầu lòng tâm huyết" của Cat Tiger Khareal nên chủ đầu tư đã tìm tòi nghiên cứu để tích hợp vào trong dự án những tiện ích cao cấp mang đến cho cư dân những trải nghiêm thượng lưu, xứng đáng là "kiệt tác giữa lòng TP" ở mức giá "trong tầm tay".

Napoleon Castle I được đặt tại 26 Nguyễn Đình Chiểu với diện tích gần 3000 m2, nằm trên dốc Đại học Nha Trang cách mặt nước biển hơn 180 m, là trong những dự án căn hộ 3 sao 3 mặt view biển sở hữu chiều cao nổi bật nhất Nha Trang mà khó có dự án nào có thể vượt mặt được. Dự án gồm 3 tầng hầm, 40 tầng nổi bao gồm 3 tầng thương mại và 37 tầng căn hộ với các tiện ích như nhà hàng khách sạn, hồ bơi, phòng gym cao cấp… Với hơn 800 căn hộ diện tích từ 55 - 77 m2 (2 - 3 phòng ngủ) của Napoleon Castle I sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Điểm đặc biệt của dự án Napoleon Castle I là thiết kế những mảng xanh được bố trí hài hòa trong một thể thống nhất đem lại cho khách hàng một môi trường sống tươi mát và thoải mái nhất, vì không nhiều các khu căn hộ mà cư dân có thể mở toang của kính để tận hưởng ánh nắng tự nhiên và gió trời tràn ngập từng góc nhà. Với hệ thống an ninh 24/7, cư dân có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an toàn, hiện đại.

Với mức giá chỉ từ 888 triệu đồng/căn và chính sách vay ưu đãi được hỗ trợ từ ngân hàng TPBank, Napoleon Castle I hứa hẹn sẽ là căn hộ mơ ước dành cho mọi gia đình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai và cũng là dự án đầu tư giàu tiềm năng dành cho những nhà đầu tư bất động sản nhạy bén.

Thông tin thêm về dự án Căn hộ Napoleon Castle I Website: http://www.napoleoncastle.vn Fanpagse: https://www.facebook.com/NapoleonCastle.Vn Hotline: 0916.247.567

