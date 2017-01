Nhiều khuyến mãi hấp dẫn tại chợ hoa Xuân Bình Điền 2017

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách tại chợ hoa Xuân Bình Điền, năm nay, các đơn vị bán lẻ của SATRA như Centre Mall Phạm Hùng, Siêu thị Sài Gòn, Siêu thị Tax, chuỗi cửa hàng Satrafoods sẽ mang tới nhiều mặt hàng cùng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.



Cụ thể, Centre Mall Phạm Hùng với mặt hàng chính là giỏ quà tết, thời trang nam nữ và trẻ em của các thương hiệu (Việt Tiến, May Nhà Bè, May 10, Đan Châu, Ngọc May, Gia Hồi, V.T.A…). Kèm đó là các khuyến mãi như giảm 10%-30% thời trang nam và thời trang trẻ em, 30%-50% đối với thời trang nữ và nhiều quà tặng tùy theo trị giá hóa đơn mua hàng.

Đối với Siêu thị Sài Gòn, hàng hóa trưng bày tại đây cũng khác hẳn với năm 2016. Năm nay, Siêu thị Sài Gòn bán chủ yếu các mặt hàng phi thực phẩm như: đồ dùng nhà bếp và phục vụ bữa ăn (chén đĩa ly sành sứ thuỷ tinh, đũa muỗng, bình đun nước siêu tốc…), các mặt hàng vải sợi như chăn, drap, gối khăn các loại... với chương trình khuyến mãi như giảm giá từ 10% - 40%, mua hàng tặng kèm quà (hoặc mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1)…

Siêu thị Tax chủ yếu bán các mặt hàng bánh, mứt cao cấp, nước ngọt, bia, kem và hàng thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm… Siêu thị Tax đưa ra chương trình khuyến mãi như: trong ngày khai mạc với hóa đơn từ 500.000 đồng khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng (100% cơ hội trúng). Trong suốt chương trình với hóa đơn 300.000 đồng trở lên khách hàng được tặng 1 chai dầu ăn 1 lít.

Satrafoods chủ yếu bán thực phẩm tết thiết yếu, hàng bình ổn giá như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc… và các loại rau củ quả, trái cây nội địa, trái cây ngoại nhập… kèm theo các khuyến mãi như giảm giá sốc 49%. Đồng thời, với hóa đơn từ 200.000 đồng khách hàng sẽ được tặng 0,5kg đường.

Ngày 23.1: Khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền 2017 Chợ hoa Xuân Bình Điền - tết Đinh Dậu 2017 do SATRA tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 22 đến trưa 27.1 (tức 25 tháng Chạp đến trưa 30 tết) tại Khu thương mại Bình Điền (đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, Phường 7, Quận 8). Dự kiến lễ khai mạc chợ hoa tết Bình Điền sẽ diễn ra vào đêm 23.1.2017 - nhằm ngày 26 tháng Chạp. Để giúp các nhà vườn kinh doanh thuận lợi, SATRA tiếp tục miễn phí tiền thuê lô bán hàng cho tất cả bà con tham gia kinh doanh. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp SATRA thực hiện việc miễn phí này.

THÔNG TIN DỊCH VỤ