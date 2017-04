Độ tuổi các bé tiếp xúc với các thiết bị công nghệ như smartphone, máy tính bảng, tivi, máy tính ngày càng giảm và không quá khó để bắt gặp 1 bạn nhỏ với 1 thiết bị công nghệ cầm trên tay khi đi trên đường hoặc tới những nơi công cộng.

Hầu hết các bậc phụ huynh hiện nay khi thấy con em của mình không thể nhìn rõ bằng 1 hoặc 2 mắt đều ngay lập tức dẫn con em mình tới cửa hiệu mắt kính để đo độ cận hoặc viễn mà bỏ qua giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là đưa các bé tới các cơ sở khám mắt chuyên khoa để tìm hiểu xem vấn đề thực sự của mắt bé là gì.

Nhược thị - một căn bệnh phổ biến và không kém phần nguy hiểm

Nhược thị, dân gian gọi chung là mắt kém, là sự suy giảm thị lực mà không thể điều chỉnh bằng kính, có thể biểu hiện ở 1 hoặc 2 mắt (có nghĩa dù khi chỉnh kính tối đa, thị lực không đạt được 10/10). Hiểu đơn giản, chúng ta nhìn được là do mắt tiếp nhận thông tin dựa vào nhãn cầu, phối hợp cùng não để xử lý các thông tin đó và cho ra hình ảnh. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, mắt và não của bạn phối hợp không tốt, khiến cho hình ảnh một mắt trở nên mờ hẳn đi. Đó chính là nhược thị (amblyopia).

Tại sao lại nói chứng bệnh này nguy hiểm? Đầu tiên là vì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, từ người lớn đến trẻ em. Theo thống kê từ WHO, nhược thị là tật về mắt phổ biến nhất ở trẻ em, với tỷ lệ 2 - 3% trẻ mắc.

Quan trọng hơn, nếu không được chữa ngay từ bé (trong độ tuổi từ 7 - 10), nhược thị sẽ tồn tại vĩnh viễn do thói quen của não bộ, khiến cho một bên mắt không còn cơ hội phục hồi. Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại là như vậy, vì y học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị nhược thị cho người trưởng thành

Nếu bị nhược thị vĩnh viễn, trẻ sẽ không thể nhìn được chính xác mọi vật bằng 1 mắt, ở mỗi bệnh nhân mức độ suy giảm khác nhau, mặc dù vẫn có thể nhìn và sinh hoạt bình thường bằng 1 mắt, nhưng 2 mắt có đủ chức năng thị giác bình thường là tốt nhất. Ngoài ra, nếu trẻ chỉ nhìn thấy bằng 1 mắt mà gặp vấn đề ở mắt còn lại thì sẽ có nguy cơ tổn thương thị giác nặng nề. Khi trẻ nhìn kém sẽ mất tự tin, hạn chế giao tiếp với mọi người, hạn chế vận động, do đó sẽ ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển toàn diện về sinh lý, thể chất và cả trí tuệ của trẻ.

Nguyên nhân và giải pháp cho điều trị nhược thị

Có 3 nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng nhược thị, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) - nhưng lệch về một bên. Như vừa nêu, việc một mắt nhìn tốt hơn sẽ có tác động đến não bộ, khiến não ưu tiên hình ảnh từ mắt tốt, và lâu dần hình thành chứng nhược thị.

Tuy nhiên, nhược thị do tật khúc xạ có thể được giảm thiểu nếu như bệnh nhân đeo kính từ sớm. Khi không đeo kính, não sẽ hình thành phản xạ ưu tiên cho mắt tốt. Nhưng nếu đeo kính vào, hai mắt lúc này có thị lực tương đương nhau, nhược thị sẽ không xảy ra.

Một trong những nguyên nhân không kém phần phổ biến là do mắt bị lệch, hay còn gọi là bị lác. Khi mắt không thể cùng nhìn về một hướng, não bộ lúc này sẽ thích nghi bằng cách "tắt" hoàn toàn hình ảnh một bên, tránh để bạn nhìn thấy 2 hình ảnh cùng lúc.

Người bệnh sẽ chỉ sử dụng con mắt tốt hơn. Và nếu hiện tượng này xảy ra, dù chỉ trong vài tuần thôi, mắt sẽ hình thành thói quen và gây ra nhược thị.

Vậy giải pháp nào cho nhược thị?

Có 2 phương pháp chính để điều trị nhược thị.

Đầu tiên là phương pháp truyền thống như xoa bóp, bịt mắt, bấm huyệt hoặc châm cứu hay thậm chí là dùng thuốc để can thiệp… Đây là phương pháp phổ biến hiện nay với ưu điểm chi phí thấp, thời gian kéo dài nhưng độ hiệu quả không cao.

Ngoài ra, cứu tinh cho nhược thị đó chính là phương pháp mới được phát triển trong thời gian gần đây đó chính là những bài tập đơn giản đến phức tạp cho mắt thông qua sự tương tác với hệ thống máy móc hiện đại. Đặc biệt là tổ hợp máy AMBLIOKOR vừa xuất hiện tại Việt Nam, và cũng là thiết bị quan trọng nhất trong quy trình điều trị nhược thị chỉ có ở Bệnh viện mắt Việt - Nga TP.HCM. Tổ hợp máy được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, Pháp, Nhật là biện pháp lý tưởng để phục hồi thị lực trong các trường hợp suy giảm chức năng thị giác trong tất cả các tật khúc xạ, các bệnh lý bẩm sinh về mắt, điều trị mỏi mắt, co quắp điều tiết.

Ưu điểm của phương pháp này vượt trội hơn hẳn. Do trẻ chỉ cần ngồi tương tác 100% với máy móc hiện đại và hoàn toàn không có sự can thiệp của y bác sĩ vào quá trình điều trị. Tùy theo sự tuân thủ, thể trạng và thời gian điều trị mà thị lực của trẻ có thể đạt được 8,9/10 hay thậm chí là 10/10 và không cần phụ thuộc vào mắt kính hoặc can thiệp bởi phẫu thuật.

Đây là tin vui cho mọi gia đình về điều trị nhược thị và các tật khúc xạ cho trẻ.

Nguồn: Bệnh viện mắt Việt - Nga