Những ngày này, đảo chè xanh ở đập Cầu Cau, thuộc địa phận xã Thanh An (huyện Thanh Chương) thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đảo chè được ví như “Hạ Long của xứ Nghệ” này nằm cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 200 m về phía Tây.

Theo người dân địa phương, đập thủy lợi Cầu Cau được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước, với mục đích phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa nước tại hai xã Thanh An và Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương). Khi nhìn từ trên cao, những quả đồi thoai thoải, rộng chừng hơn 1 ha nổi nhấp nhô như những “ốc đảo” nổi trên mặt nước. Màu xanh mơn mởn từ các đồi chè, cộng với vẻ hoang sơ và bình yên đã khiến nơi đây trở thành một điểm du lịch sinh thái độc đáo, thu hút hàng ngàn du khách tới mỗi dịp cuối tuần.

Khi đến đây, du khách thuê thuyền máy, đi khoảng 10 phút là có thể đặt chân lên những “ốc đảo” chè xanh.

Ông Trần Văn Đồng, Trưởng công an xã Thanh An cho biết, trước khi dùng thuyền chở du khách ra tham quan đảo chè, các chủ thuyền đều đã đăng kiểm với cơ quan chức năng và ký cam kết không chở quá tải, đảm bảo an toàn cho du khách với chính quyền địa phương.

“Chúng tôi thường xuyên cho lực lượng đi kiểm tra hoạt động của các thuyền chở du khách đi tham quan đảo chè nhưng không phát hiện vi phạm về an toàn”, ông Đồng nói.

Với mong muốn biến nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái, đã có nhiều doanh nghiệp, đơn vị xin đầu tư phát triển du lịch từ nhà hàng, khách sạn… để phục vụ du khách. Chính quyền sở tại cũng đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Nghệ An đẩy mạnh quảng bá điểm du lịch đảo chè Cầu Cau.

Những hình ảnh tại đảo chè xanh mà Thanh Niên ghi nhận được:

