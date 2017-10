Cung ứng sản phẩm an toàn là cấp thiết

Năm 2017, Sở NN-PTNT Quảng Nam được UBND tỉnh giao thực hiện thí điểm 5 chuỗi cung cấp thực phẩm thịt lợn, thịt gà, trứng gà, rau và nước mắm an toàn trên địa bàn, vì cung ứng sản phẩm an toàn là cấp thiết, gồm các doanh nghiệp tham gia: HTX rau sạch Mỹ Hưng (xã Bình Triều, H.Thăng Bình); Tổ hợp tác chăn nuôi gà ta Mười Tín (thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ); HTX Nông nghiệp và dịch vụ KDTH Duy Đại Sơn (thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, H.Duy Xuyên); Cơ sở chăn nuôi trứng gà Văn Học (thôn Phước An, xã Tam An, H.Phú Ninh); Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe (thôn 6, xã Bình Dương, H.Thăng Bình).

Với sản phẩm rau sạch, có rau an toàn của HTX rau sạch Mỹ Hưng, và 23 hộ tham gia trên diện tích 10 ha, trồng khoảng 14 loại rau, chủ yếu: xà lách, cải bẹ, cải cay, rau dền và các rau gia vị như ngò, hành… Riêng sản phẩm nông sản an toàn về chăn nuôi có: Tổ hợp tác chăn nuôi gà ta Mười Tín, sản phẩm là thịt gà với sản lượng 72 ngàn con/năm; Cơ sở chăn nuôi trứng gà Văn Học có sản phẩm là trứng gà an toàn, với số lượng hơn 5 ngàn trứng/năm…

Đáng chú ý nhất là chuỗi sản phẩm thịt lợn với 17 hộ chăn nuôi của 3 xã thuộc huyện Thăng Bình và 7 hộ chăn nuôi của xã Tam Phú và TP.Tam Kỳ. Đặc biệt là HTX Nông nghiệp và Dịch vụ KDTH Duy Đại Sơn, sản xuất heo an toàn lớn nhất về quy mô và chất lượng trên địa bản. Sản phẩm thịt heo an toàn tại đây không tồn dư các chất cấm, các loại kháng sinh, kim loại nặng, không có các vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh cho người. Và không thể không nhắc đến những sản phẩm thực phẩm an toàn về thủy sản, như: Làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe, với sản lượng 100 ngàn lít/năm được làm từ cá cơm và muối. Cá dùng để chế biến là cá cơm thuần không lẫn với các loại cá hoặc hải sản khác. Có lẽ vì thế mà dân gian tương truyền: “Nhất mắm Cửa Khe, nhì chè An Phú”.

Kết nối đến người tiêu dùng

Xây dựng các chuỗi sản xuất an toàn có xác nhận của cơ quan quản lý và địa chỉ cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, cung ứng địa chỉ kết nối đến người tiêu dùng, ký kết với các doanh nghiệp, góp tay vào việc xây dựng nông nghiệp an toàn, loại bỏ dần những sản phẩm bẩn ra khỏi xã hội.

Ông Phan Quang Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Nam nhấn mạnh: “Nông sản an toàn là các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu, chất kích thích… và các chất độc hại khác nằm trong phạm vi cho phép, an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và khu vực. Nông sản an toàn không có nghĩa là không dùng thuốc trừ sâu, phân bón, chất kích thích mà lấy việc phòng chống sâu bệnh bằng vật lý làm cơ sở, lấy việc phòng tránh sâu bệnh sinh học làm then chốt. Trên tinh thần đó, chúng tôi xây dựng 5 chuỗi này là muốn đưa nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng không những ở địa phương, khu vực mà cả nước”.

Và để đưa nông sản đến tay người tiêu dùng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Nam đã kết nối với những cửa hàng nông sản sạch ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Cụ thể, các nông sản sạch của Quảng Nam đã có mặt tại: Rau sạch tại Siêu thị Intimex (46 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3624106); thịt gà, heo sạch tại: 141 Lý Tự Trọng (Đà Nẵng, điện thoại: 0903586168) , hoặc Cửa hàng 104 Nguyễn Đức Trung, cửa hàng Bảo Khang số 12A, Nguyễn Dục (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam); nước mắm tại 817 Ngô Quyền (Đà Nẵng, điện thoại: 02363866676) hay các hệ thống siêu thị Coopmart Đà Nẵng, Tam Kỳ…

Thông tin dịch vụ