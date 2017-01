SEABANK dành gói tín dụng 1.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM

Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại TP.HCM đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tăng trưởng và phát triển kinh doanh. Chương trình góp phần thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ và chủ trương của Chính phủ trong phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp.



Gói tín dụng 1.000 tỉ đồng này của SeABank sẽ hỗ trợ thêm nguồn vốn kịp thời cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, SeABank cũng cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nhận định các khó khăn vướng mắc để xem xét và thẩm định vốn vay, áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tư vấn cho nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

Trong những năm vừa qua, SeABank cũng là ngân hàng đi tiên phong trong việc ban hành những sản phẩm dịch vụ đa dạng và chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp khác nhau. Đặc biệt, SeABank luôn có những chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, như giảm lãi suất vay vốn, miễn giảm các loại phí... và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhiều doanh nghiệp, các tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn trên toàn quốc.

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp SeABank đã được bình chọn và vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá như “Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển tốt nhất năm 2015” và “Dịch vụ tài trợ dự án xuất sắc nhất năm 2014” của tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh). Thêm vào đó, SeABank còn là “Ngân hàng có dịch vụ quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Cash Management Bank Vietnam 2016) do tạp chí quốc tế Global Financial Market Review (GFM - Vương quốc Anh) bình chọn và trao giải.

Trong nhiều năm qua, SeABank đã tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi tín dụng và phát triển nhiều giải pháp tài chính phù hợp với các doanh nghiệp, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM. Việc tham gia chương trình “Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại TP.HCM” là một trong những hoạt động làm nổi bật giá trị đồng hành của SeABank trong năm 2017. Trong thời gian sắp tới, SeABank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trên cả nước với nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất và phí dịch vụ.

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Call Centre 1800 555 587 (miễn phí) hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thành lập từ năm 1994, hiện có vốn điều lệ 5.466 tỉ đồng, 160 điểm giao dịch. SeABank có đối tác chiến lược nước ngoài Société Générale - Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Pháp và châu Âu, sở hữu 20% vốn điều lệ. Năm 2012 SeABank được trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba. Bên cạnh đó, những nỗ lực không ngừng của SeABank trong hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng danh giá, tiêu biểu như: “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016” của Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất Việt Nam 2016” của Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng năm 2016” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; “Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2015” của International Financial Magazine (Vương quốc Anh)…

Nguồn: SeABank