The Grand Hồ Tràm Strip khởi động chuỗi sự kiện âm nhạc Ho Tram Soundwaves

Với tên gọi là Hồ Tràm Soundwaves, chuỗi sự kiện âm nhạc với sự góp mặt của Tóc Tiên, Mỹ Tâm và Issac 365 sẽ lần lượt làm nóng sân khấu hoành tráng bậc nhất Việt Nam.

Nối tiếp màn trình diễn tưng bừng của Phương Vy Idol và Sơn Tùng MTP mừng lễ khánh thành đài nhạc nước The Fountains of Ho Tram hồi tháng 7, ngôi sao nhạc pop Tóc Tiên sẽ là ca sĩ tiếp theo khuấy động sân khấu nước 6 tầng và thổi bùng phấn khích đến khán giả. Tối thứ bảy tuần này, cô sẽ trình bày các ca khúc I'm in love, thế giới không có anh, vũ điệu cồng chiêng, Walk away, Hôm nay tôi cô đơn quá.

Phát biểu tại sự kiện tiệc nội bộ The Grand hồi đầu tuần trước, nàng ca sĩ xinh xắn Tóc Tiên cho biết: "Tóc Tiên rất hân hạnh khi có cơ hội được hợp tác với The Grand Hồ Tràm Strip không những một mà hai lần trong vòng một tháng! Và Tóc Tiên càng vinh dự hơn khi là nghệ sĩ mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc kết hợp nhạc nước tại khách sạn, với dàn nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu Việt Nam! Không chỉ Tóc Tiên mà chắc chắn tất cả các nghệ sĩ tham gia sẽ cảm thấy tự hào và thích thú khi trở thành một phần của dự án đặc biệt này”.

"The Fountains of Ho Tram đã nhanh chóng trở thành chủ đề hấp dẫn du khách. Mỗi cuối tuần, du khách thường đổ về đây, chọn cho mình vị trí đẹp để thưởng thức chương trình nhạc nước, nhìn ngắm những ánh đèn nhạc nước lấy cảm hứng từ Las Vegas. Một không gian sân khấu đẹp rực rỡ, không nơi nào ở Việt Nam có thể sánh kịp", Chủ tịch Điều hành The Grand Hồ Tràm Strip, ông Michael Kelly cho hay. "Chương trình Soundwaves hoành tráng với sự góp mặt của hàng loạt tên show-biz Việt đình đám, hứa hẹn mang đến sự hào hứng mới mẻ cho du khách mỗi tháng".

Sau sự kiện “khởi động” Soundwaves của Tóc Tiên vào ngày 23.9, nữ hoàng V-pop Mỹ Tâm sẽ biểu diễn tại Hồ Tràm vào ngày 28.10. Ông hoàng của bảng xếp hạng Issac 365 sẽ khuấy đảo sân khấu vào ngày 25.11. Tất cả các sự kiện Soundwaves sẽ được tổ chức phục vụ miễn phí dành cho khách đến nghỉ mát.

Dưới bầu trời đêm trong lành, bên cạnh là tòa tháp The Grand hoành tráng, biển Đông lấp lánh ngoài xa, nằm giữa ba hồ bơi và nhà hàng Khói Barbecue - nơi có vị trí đẹp nhất, đài phun nước gồm 120 vòi phun có thể phóng nước cao hơn 25 m lên không trung. Được đồng bộ hóa với dãy màu đèn LED công nghệ LGP, chương trình vũ điệu nước rực rỡ sắc màu hứa hẹn sẽ là show diễn phun nước 6 tầng tuyệt đẹp, đủ sức làm mãn nhãn tất cả khán giả đến đây.

"The Grand đã được biết đến như là khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu của Việt Nam. The Bluffs cũng được xem là sân gôn hàng đầu của quốc gia. Tương tự, spa của chúng tôi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Hiện tại, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực giải trí, và Soundwaves sẽ giúp Hồ Tràm duy trì vị trí điểm đến giải trí hàng đầu của Việt Nam. The Grand sẽ trở thành nơi các ngôi sao dừng chân ghé thăm và tỏa sáng", ông Michael Kelly nói.

Nguồn: The Grand Hồ Tràm Strip