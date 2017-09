Ngày 19.9, TTKD VNPT-Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra mắt gói cước Gia đình và gói cước Văn phòng Data tại Quảng trường Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng. Xuyên suốt trong chuỗi hoạt động của lễ ra mắt là tổ chức hoạt động Roadshow đi qua các tuyến đường chính của thành phố, hoạt động bán hàng lưu động, kích hoạt dịch vụ tại chỗ để khách hàng được trải nghiệm các tính năng ưu việt của các gói cước…

Nhiều ưu đãi trong một gói cước

Điểm nhấn của gói cước mới của VNPT là tính năng data di động tốc độ cao dùng chung, cho phép chia sẻ dung lượng tới 25 số điện thoại dùng chung data. Thuê bao trưởng nhóm có thể phân bổ dung lượng data cho từng thuê bao thành viên tùy theo nhu cầu, tránh tình trạng có người dùng không hết dung lượng đã mua trong khi người khác phải mua thêm. Bên cạnh đó, thành viên gói cước Gia đình (không phân biệt trả trước/trả sau) còn được miễn phí toàn bộ cước gọi nội nhóm di động và cố định VNPT.

Với lợi thế là nhà cung cấp Internet cáp quang, VNPT đã tích hợp Internet cáp quang Fiber VNN nổi bật về tính an toàn, tốc độ cao và ổn định, không giới hạn dung lượng vào gói Gia đình với các gói theo nhu cầu với tốc độ từ 20-30 Mbps. Ngoài ra, khách hàng sẽ được miễn phí sử dụng 12 tháng dịch vụ bảo mật F-secure; miễn phí dung lượng data trên thiết bị di động khi sử dụng ứng dụng MyTV Net 60 kênh truyền hình và miễn phí 3 tháng gói Phim truyện với hơn 5.000 phim HD. Giảm 20% giá cước dịch vụ MyTV truyền hình theo yêu cầu trên tivi.

Với 6 lựa chọn khác nhau về dung lượng data tốc độ cao và lưu lượng đường truyền Internet trong gói, toàn bộ nhu cầu liên lạc, truy cập internet và giải trí truyền hình của cả gia đình được đáp ứng trọn vẹn với mức giá thấp chưa từng có. Cụ thể, với gói GD0 (4,5 GB data tốc độ cao, Internet 20Mbps, Miễn phí My TV NET, gọi nội nhóm di động và cố định, giải pháp bảo mật F-secure), khách hàng chỉ phải trả 235.000 đồng/tháng thay vì 480.000 đồng/tháng so với giá thị trường hiện nay. Tương tự với các gói GD2, GD3, GD4, GD6, GD8, khách hàng sẽ tiết kiệm hơn 50% so với sử dụng riêng lẻ từng dịch vụ và so với giá cước trên thị trường.

Tiện ích tích hợp, tối thiểu chi phí

VNPT cũng tung ra gói tích hợp hấp dẫn tương tự dành cho khách hàng doanh nghiệp với tên gọi Văn phòng Data, tích hợp các dịch vụ CNTT cần thiết gồm Di động Vinaphone, Internet Fiber VNN và Chữ ký số VNPT - CA. Văn phòng Data của VNPT sẽ giúp cơ quan, doanh nghiệp tiết kiệm đến 50% chi phí so với sử dụng các dịch vụ CNTT riêng lẻ, miễn phí cuộc gọi giữa các thuê bao di động tham gia gói cước, chủ động điều phối việc sử dụng data cho các thành viên, tiết kiệm và hiệu quả nhất dịch vụ dữ liệu, đường truyền internet cáp quang kết nối an toàn ổn định, phương thức bảo mật cao, ứng dụng chăm sóc khách hàng thông qua dịch vụ nhắn tin thương hiệu SMS Brandname, có thể ký số thông qua dịch vụ chữ ký số VNPT - CA ở bất cứ đâu.

Tại TP.Đà Nẵng, công tác bán hàng đã được TTKD VNPT - Đà Nẵng khởi động từ ngày 15.8 đối với gói cước Gia đình và từ ngày 1.9 đối với gói cước Văn phòng Data. Tính đến ngày 15.9, sau đúng một tháng triển khai, tại Đà Nẵng đã phát triển được trên 2.000 gói Gia đình và 200 gói Văn phòng Data, đang tạm xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn quốc của Tổng công ty DVVT.

Việc tích hợp các dịch vụ trong 1 gói cước không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn đơn giản hóa các thủ tục hợp đồng, thanh toán do 1 nhà cung cấp, trải nghiệm dịch vụ tốt hơn do một đầu mối hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng cho tất cả các nhu cầu.

Tại TP.Đà Nẵng, khách hàng chỉ cần gọi đến 18001166 hoặc liên hệ các Giao dịch của VNPT trên địa bàn sẽ được tư vấn và triển khai ngay các gói cước tích hợp tiện dụng nhất hiện nay trên thị trường như: Gói cước gia đình: Giá rẻ - Cả nhà vui vẻ, Gói cước Văn phòng Data: Văn phòng Data - Kết nối thả ga...

Thông tin dịch vụ