Theo Neowin, trận đấu giữa AlphaGo (do bộ phận trí tuệ nhân tạo DeepMind của Google phát triển) và Ke Jie sẽ được diễn ra tại Future of Go Summit thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

DeepMind đang hợp tác với Hiệp hội cờ vây Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc tổ chức sự kiện này. Đây là thông tin rất đáng chú ý khi mối quan hệ của Google với chính phủ Trung Quốc đang ở trạng thái không được tốt.

Theo một bài đăng trên blog của DeepMind, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Demis Hassabis cho biết trận đấu sẽ là trung tâm của sự kiện. Không giống như trận đấu với Lee Sedol vào năm ngoái, trận đấu giữa AlphaGo và Ke Jie chỉ diễn ra trong 3 ván đấu. Mục đích của trận đấu là để xem liệu AlphaGo đã thực sự vượt qua giới hạn hiện tại của con người về khả năng chơi cờ vây hay chưa.

Hassabis cũng nhận xét về lối chơi của Ke Jie trong bài viết trên blog rằng: “Với sự tự tin tuyệt vời của mình, Ke Jie được biết đến với lối chơi rất tinh vi, cảm nhận trực giác để đưa ra những bước đi rất chắc chắn”.

Được biết, AlphaGo chỉ là một phần nhỏ trong những sản phẩm AI mà nhóm DeepMind của Google phát triển nhưng có thể nói đây là sản phẩm nhận được sự chú ý rất lớn sau trận thắng trước Lee Sedol vào năm ngoái.

