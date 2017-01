Theo PhoneArena, trang web iCloud Activation Lock được Apple tung ra vào năm 2014, cho phép người dùng biết được thiết bị iPhone, iPad có bị Activation Lock hay không, qua đó phòng ngừa tình trạng mua phải máy bị ăn cắp.

Trang web này trước đây được xem là một công cụ rất hữu ích cho người dùng để có thể tự mình kiểm tra máy cũ còn bị khóa iCloud hay không. Tuy nhiên, hiện khi truy cập vào địa chỉ https://www.icloud.com/activationlock/ thì nó không còn tồn tại.

Apple hiện không nêu rõ lý do vì sao lại xóa trang web này, mà chỉ cho biết nếu người dùng muốn mua iPhone đã qua sử dụng thì chỉ cần kiểm tra xem máy lúc mua có còn màn hình khóa mật mã hay không.

Tuy nhiên, cách làm này chỉ có thể áp dụng khi hai người gặp nhau, chứ không áp dụng đối với người mua hàng từ xa. Chính vì thế, để an toàn khi mua thiết bị Apple cũ, lời khuyên là người dùng nên tự vào Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings để khôi phục lại máy về tình trạng ban đầu.

Sau quá trình cài đặt lại, nếu máy vẫn yêu cầu ID và mật khẩu Apple của người dùng cũ nghĩa là chiếc điện thoại này vẫn còn khóa tài khoản iCloud. Nếu người bán không thể cung cấp được mật khẩu, thì có thể xác định đây là máy không rõ nguồn gốc và cần cẩn trọng khi mua.

Thành Luân