Theo báo cáo từ The Wall Street Journal, Apple đã đàm phán với các nhà sản xuất lớn của Holywood để đảm bảo cung cấp nội dung độc quyền cho nền tảng của mình. Bên cạnh đó, công ty cũng đang xem xét việc thuê một giám đốc marketing kỳ cựu cho việc thúc đẩy sáng kiến mới.

Được biết, cả Amazon và Netflix đều đã có những thành công đáng kể với việc cung cấp các chương trình gốc cho dịch vụ video streaming của mình. Đó là lý do khiến gã khổng lồ xứ Cupertino cũng muốn hướng đến.

Ngoài các chương trình quy mô nhỏ, Apple cũng đang cân nhắc việc sản xuất những bộ phim dành riêng cho nền tảng của mình, mặc dù ở thời điểm hiện tại công ty không sẵn sàng để đầu tư hàng trăm triệu USD, hoặc thậm chí hàng tỉ USD, để cạnh tranh trực tiếp với Netflix và Amazon. Báo cáo nói rằng các nội dung mà Apple sản xuất có thể so sánh với các chương trình như Stranger Things, Westworld và The Man in the High Castle.

Nỗ lực mới của Apple có thể mang lại lợi ích cho Apple. Công ty đã cung cấp bộ set top-box riêng và nền tảng trực tuyến độc quyền dưới hình thức Apple TV và các ứng dụng dành cho Apple TV. Nhưng có một sự thực là, để có thể thành công thì Apple cũng cần có những nội dung hàng đầu để thu hút khách hàng.

Kiến Văn