Theo PhoneArena, với việc iPhone X sở hữu màn hình OLED, nhiều nguồn tin suy đoán rằng công ty có thể mang đến loạt iPhone 2018 công nghệ màn hình này. Tuy nhiên, báo cáo từ Wall Street Journal cho biết rằng Apple đang cân nhắc sử dụng màn hình LCD tiên tiến của Japan Display (JDI) cho một số mẫu iPhone mà công ty sẽ phát hành trong tương lai.

Màn hình LCD của JDI được gọi là Full Active dự kiến sẽ chiếm 70% doanh số xuất xưởng của công ty trong lĩnh vực smartphone và thiết bị thông minh, tính đến tháng 3.2019. Cho đến nay, Xiaomi đang là hãng sản xuất quan tâm đến tấm nền LCD Full Active, mà cụ thể ở chiếc smartphone màn hình tràn viền Mi Mix 2. Khung bao quanh màn hình LCD Full Active chỉ mỏng 0,5 mm so với vài mm trên màn hình LCD cũ hơn.

Các báo cáo trước đây cho biết, bộ đôi kế nhiệm iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào năm sau (dự kiến có tên iPhone 8S và 8S Plus tương ứng) sẽ đi kèm với màn hình OLED, tuy nhiên JDI cho biết màn hình LCD mới của hãng có thể mang đến những lợi thế như tấm nền OLED nhưng có giá thấp hơn. Samsung hiện là nhà sản xuất màn hình OLED dành cho iPhone X mà theo các báo cáo cho biết mỗi tấm nền này có giá 110 USD, tức tăng gấp đôi giá bán so với màn hình LCD.

Ngoài ra, JDI cũng đang có kế hoạch sản xuất hàng loạt màn hình OLED do công ty phát triển vào tháng 4.2019. Apple có thể sẽ chuyển sang màn hình LCD của JDI cho các mẫu iPhone cũ hơn mà công ty vẫn có thể sản xuất trong tương lai gần, chẳng hạn phiên bản cập nhật của iPhone SE.

Kiến Văn