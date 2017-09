Theo BGR, màn tháo dỡ được iFixit thực hiện với iPhone 8, cho thấy thiết kế bên trong của điện thoại này hoàn toàn tương tự so với iPhone 7 ra mắt năm ngoái. Nhưng iPhone 8 trang bị kính ở mặt sau, trong khi iPhone 7 sử dụng thiết kế vỏ nhôm nguyên khối. Nguyên nhân vì iPhone 8 hỗ trợ sạc không dây.

Nhưng các thành phần trên bảng logic và thiết kế pin mới là những yếu tố được cộng đồng công nghệ thực sự quan tâm trong phiên bản iPhone 4,7 inch do Apple không tiết lộ hết các thông số trên thiết bị của mình. Dựa vào màn tháo dỡ, iFixit cho biết sản phẩm đi kèm chip A11 Bionic do Apple phát triển, kết hợp RAM 2 GB với chuẩn LPDDR4 từ SK Hynix, chip flash NAND do Toshiba sản xuất, và chip LTE đến từ Qualcomm.

Về thành phần pin, iFixit ghi nhận iPhone 8 sở hữu pin dung lượng 1.821 mAh với điện áp 3,82 volt (V) hứa hẹn cung cấp công suất 6,96 Wh. Điều này thấp hơn so với pin 7,5 Wh trên iPhone 7, tuy nhiên Apple cho biết thời lượng sử dụng pin trên iPhone 8 và 7 là như nhau.

Liên quan đến đánh giá về khả năng sửa chữa iPhone 8, iFixit cho biết đây thực sự là một phiên bản iPhone khó sửa chữa hơn các phiên bản trước đó, tuy nhiên trang web này không cung cấp mức điểm số cụ thể. Liên quan đến đánh giá về khả năng sửa chữa iPhone 8, iFixit cho biết đây thực sự là một phiên bản iPhone khó sửa chữa hơn các phiên bản trước đó, tuy nhiên trang web này không cung cấp mức điểm số cụ thể.

Thành Luân