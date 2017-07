Theo PhoneArena, thay vì sử dụng pin dung lượng 3.500 mAh như Galaxy Note 7, Galaxy Note FE chỉ đi kèm với pin dung lượng 3.200 mAh và được đánh giá an toàn hơn. So với pin cũ, pin mới nhẹ hơn 2,3 gram với trọng lượng chỉ nặng 45,4 gram. Pin 3.200 mAh có kích thước 37,4 x 97,2 x 5 mm, nhỏ hơn so với pin 3.500 mAh có kích thước 37,9 x 97,8 x 4,9 mm.

Màn so sánh được thực hiện liên quan đến các thông số pin mà không thể khẳng định rằng liệu pin mới trên Galaxy Note FE có thực sự an toàn hay không. Tuy nhiên, về phía Samsung thì công ty này cho biết mẫu pin mới đã vượt qua các màn kiểm tra an toàn về khả năng chống cháy nổ.

Liên quan đến cấu hình dành cho Galaxy Note FE, thiết bị đi kèm với tính năng trợ lý ảo Bixby của Samsung, sử dụng chip Snapdragon 821 thay vì 820 trong Note 7 và giao diện người dùng mới mẻ của Samsung.

Ở thời điểm ban đầu, Galaxy Note FE chỉ được bán tại thị trường Hàn Quốc với giá 625 USD và được giới hạn 400.000 máy. Mặc dù công ty Hàn Quốc vẫn chưa có kế hoạch phát hành sản phẩm ra thị trường toàn cầu nhưng người dùng tại Việt Nam đã có thể mua sản phẩm dưới dạng xách tay với giá khoảng 15 triệu đồng.

Thành Luân