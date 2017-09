Theo Howtogeek, bạn sẽ không thể xóa toàn bộ thanh ở dưới cùng chứa các biểu tượng ứng dụng iMessage bởi nó vẫn còn tồn tại ngay cả sau khi bạn đã ẩn tất cả chúng. Tuy nhiên bạn sẽ bị mất không gian màn hình làm việc nếu không chịu làm gọn gàng nó như hướng dẫn trong nội dung bài viết dưới đây.

Để bắt đầu, bạn hãy mở ứng dụng Messages và chạm vào một cuộc trò chuyện. Khi đã truy cập vào bên trong, bạn hãy truy cập vào phần cuối màn hình và tìm ứng dụng iMessage.

Vuốt qua bên phải trên ứng dụng và chạm vào More. Chạm vào Edit ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Nếu bạn đã đặt ứng dụng iMessage vào mục yêu thích, hãy bấm vào hình tròn màu đỏ và sau đó nhấn vào Xóa khỏi yêu thích (hoặc Remove from Favorites). Thật không may là bạn không thể xóa Store khỏi mục yêu thích và cũng không thể xóa nó khỏi phần dưới cùng, vì vậy bạn sẽ phải chấp nhận làm việc với nó ở đó.

Tiếp theo, nhấn vào nút chuyển đổi bên cạnh mỗi ứng dụng để chuyển chúng sang trạng thái tắt (Off). Sau đó nhấn Done ở góc trên cùng bên phải, tiếp tục chạm vào Done ở góc trên cùng bên trái. Bây giờ bạn sẽ thấy một thanh trống ở cuối cuộc trò chuyện iMessage.