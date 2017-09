Theo Howtogeek, thông thường khi đang lái xe người dùng sẽ không nhìn vào điện thoại, tuy nhiên mỗi khi có thông báo đến họ thường liếc mắt qua xem, điều này khiến họ mất tập trung khi lái xe. Chính vì vậy, Do Not Disturb được cung cấp để giúp người dùng tránh những phiền nhiễu ngay từ khi liên lạc bên kia được gửi đến.

Để truy cập Do Not Disturb, người dùng có thể mở ứng dụng Settings và nhấn vào Do Not Disturb. Cuộn xuống và nhấn vào Activate ở phía dưới Do Not Disturb While Driving.

Theo mặc định, nó được thiết lập ở tùy chọn Manually nhưng bạn có thể thay đổi thành Automatically hoặc When Connected to Car Bluetooth, trong đó tùy chọn thứ hai có lẽ là tốt nhất nếu xe của bạn có Bluetooth, vì vậy nó sẽ không dự đoán dựa trên tốc độ di chuyển bằng GPS. Nếu không, bạn có thể chọn Automatically.

Khi được bật, iPhone với iOS 11 sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình cho biết bạn sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào khi đang lái xe.

Nếu cố gắng mở khóa iPhone khi đang lái xe, nó sẽ không thể mở khóa ngay mà thay vào đó một cửa sổ bật lên cho phép bạn chọn “I’m Not Driving” để mở khóa thiết bị.

Sau khi nhấn I'm Not Driving, nó sẽ tự động vô hiệu hóa tính năng Do Not Disturb While Driving cho đến khi bật lại (tự động hoặc bằng tay).

