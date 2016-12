Cách tham gia chương trình thử nghiệm các phiên bản Android hay iOS mới

1. Với iOS

Người dùng chỉ cần có tài khoản Apple ID để đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program (ABSP) dùng thử các phiên bản iOS mới nhất và cung cấp phản hồi cho "nhà táo". Những đóng góp từ cộng đồng sẽ giúp Apple cải thiện chất lượng phần mềm, tìm ra các lỗi và sửa chúng. Người dùng chỉ cần có tài khoản Apple ID để đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program (ABSP) dùng thử các phiên bản iOS mới nhất và cung cấp phản hồi cho "nhà táo". Những đóng góp từ cộng đồng sẽ giúp Apple cải thiện chất lượng phần mềm, tìm ra các lỗi và sửa chúng.

Khi là thành viên của chương trình này, người dùng có thể đăng ký các thiết bị iOS và Mac vào danh sách để khi có bản cập nhật mới sẽ có thể nhận được thông qua Mac App Store hay iOS Software Update.

Bạn truy cập vào trang web beta.apple.com, nhấn Signup đăng ký chương trình và đăng nhập bằng tài khoản Apple ID. Lưu ý rằng trước khi cập nhật các phiên bản thử nghiệm, bạn cũng nên sao lưu máy Mac bằng Time Machine và sao lưu thiết bị iOS bằng iTunes. Cách sao lưu cũng được ABSP hướng dẫn chi tiết từng bước.

Tiếp theo, bạn có thể tải về các phiên bản beta của MacOS và iOS tích hợp ứng dụng Feedback Assistant để gửi các phản hồi trực tiếp cho Apple.

2. Với Android

Google cho phép chủ sở hữu các thiết bị Androidgồm Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C và General Mobile 4G (Android One) có thể tham gia chương trình Android Beta Program sử dụng trước các bản thử nghiệm và gửi phản hồi cho Google để cải tiến. Google cho phép chủ sở hữu các thiết bị Androidgồm Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C và General Mobile 4G (Android One) có thể tham gia chương trình Android Beta Program sử dụng trước các bản thử nghiệm và gửi phản hồi cho Google để cải tiến.

Để đăng ký, người truy cập vào đường www.google.com/android/beta?u=0 và đăng nhập bằng tài khoản Google, chọn thiết bị trong danh sách Your eligible devices rồi nhấn Accept đồng ý tham gia chương trình.

Ngay bên dưới, trang web sẽ cung cấp hướng dẫn cách thức chi tiết nhận đường link cập nhật (when will I get update?), cách xác nhận phiên bản thử nghiệm (How do I verify that I’m running a beta version of Android?) cũng như cách thức gửi phản hồi khi phiên bản mới gặp sự cố (How do I send feedback?) hay cách thoát khỏi chương trình thử nghiệm và trở về các phiên bản ổn định đã được của Google xuất bản (How can I return to a public Android release?)

Thông thường, thời gian tối đa để nhận bản cập nhật sau khi tham gia Android Beta Program nếu đã đáp ứng các điều kiện là khoảng 24 giờ.

Hiếu Trung