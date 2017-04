Theo đó, cả ba máy ảnh mới của Canon đều được trang bị công nghệ lấy nét lai Dual Pixel CMOS AF, cảm biến ảnh APS-C 24,2MP giúp tăng cường tốc độ lấy nét và tái tạo chi tiết cho mỗi bức ảnh. Bộ xử lý Digic 7 đem lại khả năng lấy nét tự động chỉ 0,03 giây trong chế độ Live view, đưa tốc độ chụp của EOS 800D và 77D lên tới 6 khung hình/giây, trong khi đó EOS M6 lên tới 9 khung hình/giây.

Trong đó, mẫu máy Canon EOS M6 có 2 lựa chọn ống kính là EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM và EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM. Riêng phiên bản EOS 77D và 800D thì đi kèm với ống kit mới EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM, nhỏ gọn hơn các đời ống kit trước đây của Canon với hiệu năng không đổi, tối ưu kích thước giúp người chụp dễ mang máy theo bên mình khi di chuyển.

Bộ ba sản phẩm hỗ trợ kết nối Wi-Fi, NFC và Bluetooth nên người dùng có thể truyền hình ảnh, video từ máy ảnh đến thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính bảng và tải ảnh lên Canon Image Gateway - nền tảng mạng xã hội chuyên về đa phương tiện và lưu trữ đám mây.

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Canon EOS M6 được bán với mức giá 17,6 triệu đồng (chỉ thân máy), bản Canon EOS 77D bán với giá 23 triệu đồng (chỉ thân máy) hoặc 26,8 triệu đồng (thân máy kèm ống kính EF-S18-55 IS STM). Riêng phiên bản Canon EOS 800D được bán với giá 18 triệu đồng (chỉ thân máy) hoặc 27,5 triệu đồng (thân máy kèm ống kính EF S18-135 IS STM).

Thành Luân