Theo The Next Web, Chromebook Plus và Chromebook Pro là những mẫu laptop đầu tiên chạy hệ điều hành Android của Samsung và truy cập được vào kho ứng dụng Google Play để cài phần mềm.

Cả hai đều có thiết kế kim loại, trọng lượng 1,08 kg, màn hình có viền siêu mỏng và xoay 360 độ để sử dụng như một chiếc máy tính bảng với sự hỗ trợ của bút stylus. Chiếc bút stylus có biểu tượng hình chữ V trên cạnh.

Hai mẫu laptop này chỉ khác biệt ở bộ vi xử lý và card đồ họa, trong khi đó các thông số khác hoàn toàn tương tự nhau. Chromebook Plus sử dụng chip ARM và card đồ họa tích hợp, trong khi đó bản Pro sử dụng vi xử lý Intel Core M3 nhanh hơn và card đồ họa Intel HD Graphics 515.

Các thông số còn lại của hai mẫu máy gồm màn hình 12,3 inch, bộ nhớ RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB, camera 720p, thời lượng pin khoảng 8 tiếng cùng cổng MicroSD, USB-C.

Dự kiến, mẫu Chromebook Plus sẽ ra mắt người dùng vào ngày 12.2 với mức giá 449 USD, còn mẫu Chromebook Pro chưa rõ ngày bán ra thị trường.



Hiếu Trung