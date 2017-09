Hầu hết các ứng dụng iOS yêu cầu vị trí của bạn cung cấp đến bạn một lựa chọn mà ở đó bạn có thể cấp phép nó luôn truy cập vị trí (Always), hoặc chỉ cấp khi sử dụng ứng dụng (While Using). Tuy nhiên điều này lại không xảy ra với Uber khi ứng dụng chỉ cho phép bạn chọn luôn cấp phép hoặc không bao giờ (Never). Điều đó có nghĩa nó có thể theo dõi bạn ngay cả khi bạn kết thúc chuyến đi và ngừng sử dụng ứng dụng.

May mắn là với iOS 11, điều đó đã thay đổi khi Apple buộc các ứng dụng phải cung cấp tùy chọn While Using để cấp phép vị trí. Chính vì vậy, giờ đây bạn có thể thu hồi cấp quyền theo dõi vị trí cho Uber.

Để làm điều này, bạn hãy vào Settings > Privacy > Location Services trên iPhone.

Tại đây cuộn xuống và chạm vào ứng dụng Uber trong danh sách. Nhấn While Using the App và Uber sẽ chỉ được cấp quyền truy cập vào vị trí của bạn trong khi thực sự đang sử dụng ứng dụng. Tại đây cuộn xuống và chạm vào ứng dụng Uber trong danh sách. Nhấn While Using the App và Uber sẽ chỉ được cấp quyền truy cập vào vị trí của bạn trong khi thực sự đang sử dụng ứng dụng.

Tại đây bạn cũng có thể cuộn qua danh sách và xem các ứng dụng nào được cấp quyền Always. Nếu không tin tưởng vào ứng dụng này, bạn có thể nhấn vào nó và chọn While Using thay thế. Tại đây bạn cũng có thể cuộn qua danh sách và xem các ứng dụng nào được cấp quyền Always. Nếu không tin tưởng vào ứng dụng này, bạn có thể nhấn vào nó và chọn While Using thay thế.

Lưu ý rằng một số tính năng nhất định có thể không hoạt động nếu bạn tắt tính năng theo dõi vị trí cho một số ứng dụng. Ví dụ, ứng dụng thời tiết chạy ẩn và gửi thông báo về thời tiết sẽ không thể cập nhật vị trí của bạn ở chế độ nền trừ khi bạn cấp quyền truy cập cho nó.

Kiến Văn

Ảnh chụp màn hình