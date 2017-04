Theo thông tin của ban tổ chức, để tận dụng trọn vẹn không gian khủng của sân vận động và mang đến trải nghiệm kỳ thú nhất cho khách tham quan, rất nhiều bí mật độc đáo đã được kỳ công chuẩn bị. Để bắt đầu chuyến thăm thú thế giới vô cực của Galaxy S8, không gì tuyệt hơn là làm quen với siêu phẩm này tại các khu trải nghiệm chức năng mới. Các trò chơi hấp dẫn với nước, thử thách chụp ảnh, đắm mình trong thế giới hình ảnh vô cực,... sẽ khuấy động buổi sáng của bạn và sẵn sàng cho nhiều hoạt động thú vị về sau.

Chiều choáng ngợp cùng trải nghiệm đỉnh cao

Sau khi đã có cái nhìn sơ lược về “gương mặt” công nghệ Galaxy S8/Galaxy S8+, bước tiếp theo là thỏa sức bung mình vào các hoạt động cảm giác mạnh ngay giữa lòng Mỹ Đình. Điểm nhấn khủng của “The 8Finity Show” nằm trong những trải nghiệm “hiếm có khó tìm” ngay tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tin chắc rằng, giới trẻ và những người yêu thích cảm giác mạnh sẽ không thể làm ngơ trước những hoạt động độc đáo như nhảy Bungee, tàu lượn siêu tốc, chèo thuyền Kayak, lướt ván,... dưới hình thức thực tế ảo, đẩy cảm giác phấn khích đến tột bậc nhưng vẫn vô cùng an toàn.

Riêng những người yêu nghệ thuật cũng có thể tìm thấy cho mình sự đồng điệu trong khu biểu diễn dưới nước, thành phố 3D lớn nhất Việt Nam hay vòng quanh thế giới cùng triển lãm sắc màu văn hóa hấp dẫn. Đặc biệt, để tạo nên điểm nhấn khó quên cho tất cả khách tham quan, trong khuôn viên của sân vận động Mỹ Đình sẽ xuất hiện những chiếc khinh khí cầu khổng lồ. Được nâng mình trên không trung theo cách này chính là trải nghiệm có 1-0-2 mà “The 8Finity Show” kỳ công chuẩn bị cho tất cả khán giả.

Tối phấn khích cùng âm nhạc vô cực

Điểm qua những cái tên sẽ góp mặt trong “The 8Finity Show” như Bằng Kiều, Thu Minh, Đông Nhi, Isaac, Soobin Hoàng Sơn, Min, Hoàng Touliver,... không khó để nhận ra quy mô “khủng” của chương trình lần này. Tất nhiên, sự xuất hiện của họ sẽ song hành cùng những ca khúc đang “làm mưa làm gió” như Love Me Too, Anh sẽ về sớm thôi, Phía sau một cô gái, Gọi tên em... Đây chính là lý do khiến “The 8Finity Show” được chú ý và trông ngóng ngay từ khi công bố thông tin tổ chức.

Để tái hiện tinh thần vượt lên chuẩn mực của Galaxy S8/Galaxy S8+, không gì tuyệt hơn là quy tụ một “thiên hà” sao đẳng cấp để đưa cảm xúc và trải nghiệm của khán giả thăng hoa. Với những cái tên nổi bật kể trên, khán giả của “The 8Finity Show” chắc chắn sẽ được chiêu đãi một “bữa tiệc” âm nhạc thịnh soạn, đa dạng từ phong cách pop ballad trẻ trung đến những bản nhạc dance sôi động.

Bên cạnh những điểm nhấn kể trên, tất nhiên, không thể bỏ qua “bộ đôi” Galaxy S8/Galaxy S8+, nhân vật chính của sự kiện hấp dẫn này. Sở hữu những thay đổi mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp di động như màn hình cong tràn vô cực (Infinity Display), khả năng bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt, camera đẳng cấp chuyên nghiệp cùng khả năng kháng bụi, nước tối ưu,... đây chắc chắn sẽ là một “ngôi sao” được người dùng săn đón và khao khát sở hữu trong thời gian tới.

Đại nhạc hội công nghệ “The 8Finity Show” chào đón sự xuất hiện của bộ đôi siêu phẩm Galaxy S8/Galaxy S8+ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22.4.2017 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ngay từ bây giờ, các khán giả yêu mến “The 8Finity Show” đã có thể đăng ký nhận vé qua website của chương trình tại địa chỉ: S8event.vn