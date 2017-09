Am hiểu sâu sắc về mong muốn giúp con phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, Samsung Smart TV luôn đi tiên phong công nghệ trong việc mang lại những ứng dụng tại gia, đồng hành cùng các bé với chương trình học tiếng Anh thú vị.



Học tiếng Anh qua TV, phương pháp đang được các bé yêu thích

Chưa bao giờ các ứng dụng tiếng Anh vừa chơi vừa học lại được các bé lẫn các bậc phụ huynh yêu thích như lúc này. Anh Hùng Lâm (quận 7) bày tỏ sự hài lòng của mình khi cho con gái học tiếng Anh qua một ứng dụng trên Smart TV ngay tại nhà: “Thời gian đầu khi bé Nu con gái tôi say sưa theo dõi kênh Pops Kids, tôi cứ nghĩ bé đang giải trí bằng TV như mọi khi. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, bé có phản xạ rất tốt với tiếng Anh. Thỉnh thoảng bật ra nói những câu dài hoặc từ vựng khó bằng tiếng Anh mà tôi chưa dạy bé nên tôi khá ngạc nhiên. Khi tôi hỏi bé rằng con học được những điều này ở đâu thì bé hồn nhiên trả lời: dạ trên TV đó bố. Đến lúc đó tôi mới chú ý đến Pops Kids và tạo điều kiện cho bé học tiếng Anh qua kênh này nhiều hơn”.

Quả thật như vậy, đối với các bé nhỏ tuổi, phương pháp học ngoại ngữ tốt nhất chính là vừa học vừa chơi. Thậm chí phim hoạt hình nói tiếng Anh và các bài hát tiếng Anh là một trong những cách giúp bé cảm thấy gần gũi với ngôn ngữ mới, từ đó tiếng Anh đi vào não bé hết sức tự nhiên. Và khi công nghệ phát triển, người bạn đồng hành hiệu quả cho các bé nhỏ trong phương pháp này không ai khác chính là chiếc smart TV, và nổi bật là Pops Kids, ứng dụng học tiếng Anh được thiết kế riêng cho trẻ em Việt Nam. Ứng dụng này giúp các bé có thể vừa học vừa giải trí với tiếng Anh ngay tại nhà, vào bất cứ thời gian nào rảnh rỗi và phụ huynh cũng có thể thoải mái tham gia cùng bé.



Lên kế hoạch học tiếng Anh đầu năm với POPs KIDs

Khởi nguồn từ một kênh giải trí dành cho thiếu nhi Việt Nam, tính đến nay sau gần 4 năm hoạt động, POPs Kids đã trở thành một ứng dụng với hơn 3.000 video giáo dục và giải trí hết sức đa dạng, phong phú. Với nhóm chương trình Dạy tiếng Anh cho bé được phát vào các ngày trong tuần, các vị phụ huynh có thể linh động chọn cho bé yêu thời gian học tiếng Anh phù hợp ngay tại nhà và có thể tham gia học cùng con. Riêng vào hai ngày cuối tuần, các bé lại tiếp tục được sống trong môi trường tiếng Anh hết sức tự nhiên thông qua các bộ phim hoạt hình bom tấn mà các bé yêu thích. Các bé mầm non cũng sẽ có chương trình vừa học vừa chơi, giúp khám phá thế giới thú vị đầy màu sắc qua các chương trình Mầm Chồi Lá và Siêu Nhân Bút Chì. Hơn nữa, với nhiều tính năng quản lý thiết thực dành cho bố mẹ như hẹn giờ, khóa trẻ em, nội dung được chọn lọc kỹ càng, POPS Kids TV hiện đang là ứng dụng mang lại những trải nghiệm internet an toàn dành cho bé cũng như sự an tâm tuyệt đối dành cho các bậc cha mẹ.

Đặc biệt, chỉ trên Smart TV Samsung mới có các bài học tiếng Anh được xây dựng riêng cho các bé. Khi khách hàng mua Samsung Smart TV 2017 từ ngày 10.8 đến ngày 10.11 sẽ được tặng kèm gói giải trí - giáo dục hấp dẫn chuyên biệt từ POPs Kids này hoàn toàn miễn phí. POPs KIDs là một trong những ứng dụng nổi bật trên TV Samsung, thể hiện vai trò tiên phong của Samsung trong việc cung cấp những giải pháp, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí trong gia đình. Tham khảo thêm chi tiết các gói ưu đãi giải trí độc quyền của TV Samsung tại: http://www.samsung.com/vn/offer/uu-dai-giai-tri-doc-quyen/

Song Thảo