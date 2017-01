Theo Neowin, thông tin này được ông Pavel Durov chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Tuy nhiên, phương thức bổ sung tính năng gọi điện của Telegram vẫn chưa được tiết lộ.

Được biết, điều khiến Telegram trở nên khác biệt so với các dịch vụ nhắn tin khác là tính bảo mật cực cao, sử dụng giao thức MTProto do Nikolai Durov sáng tạo và không nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Đây chính là lý do nhóm vũ trang IS thường sử dụng Telegram làm kênh ngôn luận, quảng cáo và tuyển dụng nhân sự.

Hiện tại, Telegram đang có khoảng 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, trong đó khoảng 20 triệu người dùng ở Iran.

Cách đây không lâu, Telegram đã âm thầm ngưng hỗ trợ những người dùng sử dụng các bản Android cũ. Theo đó, những người dùng sử dụng bản Android 2.2 hoặc 3.0 sẽ không thể sử dụng Telegram, nếu muốn dùng thì buộc phải nâng cấp lên phiên bản Android 4.0 trở lên.

Thành Luân