Theo PhoneArena, một báo cáo vừa được trích dẫn bởi các nhà phân tích The Bell đến từ Hàn Quốc cho biết, doanh số bán hàng Galaxy S8 thực sự đang thấp hơn so với những gì mà Galaxy S7 đạt được trước đó.

Mặc dù vậy, số liệu mà The Bell đưa ra có một chút mâu thuẫn so với kết quả của Samsung. Trong ba tuần đầu tiên sau khi ra mắt, Samsung báo cáo bán được 10 triệu thiết bị cầm tay mới, còn dữ liệu của The Bell nói rằng chỉ 9,5 triệu Galaxy S8 được bán ra trong 2 tháng đầu sau khi phát hành. Doanh số dành cho Galaxy S8 vẫn thấp hơn so với 12 triệu chiếc Galaxy S7 được bán ra trong cùng khoảng thời gian.

Các nhà phân tích tuyên bố, doanh số Galaxy S8 bán thấp hơn 20% so với Galaxy S7, nhưng nó không phải là một phép so sánh trực tiếp. Sự khác biệt có thể do con số 10 triệu của Samsung dành cho cả Galaxy S8 và S8+. Nó cũng được tính dựa trên số lượng thiết bị được chuyển đến nhà mạng và nhà bán lẻ thay vì bán cho người dùng cuối.

Không chỉ có vậy, The Bell cho rằng con số 10 triệu chiếc Galaxy S8 bán ra được Samsung công bố vào ngày 16.5, tức ba tuần sau khi điện thoại được phát hành vào ngày 21.4. Việc Samsung không tiết lộ doanh thu kể từ đó có thể xuất phát từ việc doanh số điện thoại Galaxy S8 đang khựng lại với số lượng máy bán ra ít hơn so với Galaxy S7.

Các nhà phân tích cho rằng, việc doanh số Galaxy S8 sụt giảm có thể xuất phát từ sự bão hòa của thị trường trong phân khúc điện thoại cao cấp cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc.

Kiến Văn