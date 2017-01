Theo PhoneArena, ước tính kết thúc năm 2016, doanh thu của Pokemon Go đã lên đến 950 triệu USD, chỉ vài tháng kể từ khi chính thức được ra mắt vào ngày 5.7.2016.

Pokemon Go cũng đứng đầu bảng xếp hạng trò chơi được tải nhiều nhất trên hai kho ứng dụng App Store và Google Play, dù tựa game này bị cấm ở Trung Quốc và phát hành muộn ở Ấn Độ. Bên cạnh đó, Pokemon Go cũng dẫn đầu danh sách người chơi hàng tháng và đứng thứ ba trong doanh thu tổng hợp của cả hệ điều hành iOS và Android, sau Clash of Clans và Monster Strike.

App Annie cho biết sự thành công của Pokemon Go đến từ những nhân vật quen thuộc, cách chơi đơn giản, gameplay sử dụng thực tế tăng cường ở thế giới thực. Ứng dụng cũng đã thu hút được hàng triệu người không thường chơi game phải bước ra đường nếu muốn săn tìm được những món đồ lạ trong trò chơi.



Nhưng có lẽ thành tựu lớn nhất của Pokemon Go là việc đạt doanh thu 800 triệu USD chỉ trong 110 ngày, nhanh hơn bất kỳ game nào khác trên thị trường. Trước đó, tựa game Candy Crush Saga đạt cột mốc quan trọng này với hơn 250 ngày, trong khi Puzzle & Dragons và Clash of Clans cần đến hơn 400 và 500 ngày.

Hiếu Trung