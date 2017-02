Theo Neowin, Facebook cho biết người dùng tiêu tốn khoảng 100 triệu giờ cho các hoạt động video mỗi ngày. Đây là một con số hấp dẫn hứa hẹn một thị trường đầy tiềm năng cho phép Facebook kiếm tiền từ những nội dung quảng cáo và tài trợ.

Chiến lược dài hạn của Facebook trong việc phát triển ứng dụng TV chính là đẩy mạnh doanh thu quảng cáo. Những nội dung video dài hơn, cao cấp hơn có tỷ lệ xem cao hơn so với những nội dung ngắn hiện có của Facebook và tất nhiên, chúng cũng sẽ bán được giá cao hơn so với quảng cáo hiển thị trên New Feeds.

Facebook cũng được cho là đang đàm phán với các công ty truyền thông để xây dựng các nội dung truyền hình độc quyền khác nhau như các show có sẵn kịch bản, chương trình thể thao và vui chơi giải trí. Những đoạn video mới cũng sẽ có chất lượng cao hơn nhằm tăng trải nghiệm của người dùng và làm hài lòng những khách hàng mua quảng cáo của Facebook.

Facebook hiện rất quan tâm đến mảng video, và đã cân nhắc xây dựng ứng dụng TV nhiều năm qua. Hãng cũng vừa cập nhật trang News Feed hỗ trợ những đoạn video dài hơn và cũng đang thử nghiệm những đoạn quảng cáo nằm giữa video khi chúng được phát sau 90 giây.

Hiếu Trung