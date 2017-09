So với mức giảm giá năm ngoái, tuy con số giảm lần này thấp hơn nhưng nhìn chung mặt bằng giá là khá tương đồng. Ví dụ vào năm ngoái, sau một tuần về Việt Nam giá bán iPhone 7 và 7 Plus giảm khoảng 10 triệu đồng nhưng điều này xảy ra do mức giá chào bán ban đầu khá cao, hơn 32 triệu đồng trước khi giảm xuống còn khoảng 22 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, iPhone 8 Plus hiện có mức giá tốt nhất so với các phiên bản Plus từng lên kệ trong cùng thời điểm. Phiên bản 64 GB của sản phẩm có giá 22,9 triệu đồng, thấp hơn so với mức 25 triệu đồng khi iPhone 7 Plus 32 GB được phát hành cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đạt, quản lý hệ hống Di Động Việt cho biết: “Sức mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus tại cửa hàng hiện tại tập trung khá tốt vào 2 mẫu 64 GB, thể hiện người tiêu dùng hiện tại đã rất sáng suốt để lựa chọn sản phẩm. Giá bán iPhone 8/8 Plus tại cửa hàng hiện là 20,78 triệu đồng và 22,88 triệu đồng, khá gần mức giá 19,7 triệu đồng và 22,2 triệu đồng tại Singapore”.

Đặc biệt tại thị trường Việt Nam, doanh số bản Plus (5,5 inch) luôn tốt hơn so với bản tiêu chuẩn 4,7 inch. Có thời điểm, tỷ lệ bán ra lên đến 80/20. Được biết, năm nay là năm bản Plus có doanh số bán được nhiều hơn bản thường trên bình diện quốc tế.

Cũng theo ông Đạt thì không khí mua sắm iPhone 8 và iPhone 8 Plus mới hiện tại không cao như những đời máy trước, trong khi các thế hệ iPhone cũ thì ngược lại.

Việc giá bán iPhone 8 và 8 Plus không cao ở những ngày đầu được các chủ cửa hàng giải thích là vì thị trường có nhiều nguồn cung, trong khi sức hút của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi tâm lý chờ iPhone X - chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm 2017 phát hành vào cuối năm nay.

