Theo PhoneArena, chưa rõ động thái của Google có xuất phát từ sự cạnh tranh với Amazon trên thị trường trợ lý ảo hay không nhưng rõ ràng đây là điều không hề mong muốn của Amazon. Trong phản ứng của mình, Amazon nói rằng Google đã gỡ bỏ dịch vụ YouTube khỏi Echo Show mà không đưa ra cảnh báo hoặc giải thích cho chủ sở hữu thiết bị.

“Không có lý do kỹ thuật cho quyết định đó, nó gây thất vọng và làm tổn thương khách hàng của chúng tôi”, Amazon nói thêm.

Về phần mình, Google cho rằng việc Amazon sử dụng YouTube trên Echo Show đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của công ty, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Google cũng hy vọng sẽ đạt thỏa thuận và giải quyết những vấn đề này trong thời gian sớm nhất với Amazon.

Nếu sự thành công của Alexa không liên quan đến hành động của Google thì giới phân tích đưa ra 2 lý do khiến Google không hài lòng với Echo Show, đó là tự động phát và đăng ký kênh. Được biết, chương trình Echo Show có chức năng cung cấp bản tóm tắt tin tức video cũng như khả năng streaming video trên Amazon và YouTube.

Với tuyên bố của mình, rõ ràng Google sẵn sàng muốn bắt tay với Amazon, vì vậy khi mọi thứ được giải quyết thì YouTube có thể sớm trở lại với loa thông minh của Amazon. Trong thời gian chờ đợi, người dùng Echo Show sẽ nhận được thông báo với nội dung “Currently, Google is not supporting YouTube on Echo Show” bất cứ khi nào họ cố gắng truy cập vào YouTube.

tin liên quan Google Assistant đến với loa và thiết bị bên thứ ba Google vừa cho biết số lượng thiết bị hỗ trợ Google Assistant sẽ sớm được mở rộng, mang đến cho người dùng nhiều tùy chọn hơn để tương tác trợ lý ảo của công ty.

Thành Luân