Theo Engadget, HDR sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm nội dung tốt hơn bằng cách hiển thị một phạm vi màu rộng hơn để bạn có thể xem thêm chi tiết trong các phần tối nhất và sáng nhất của một hình ảnh, mặc dù khả năng hiển thị ở độ tương phản cao hơn.

Để nhận được đầy đủ tính năng nâng cấp trên của Google Play, ngoài yêu cầu màn hình hoặc TV tương thích HDR, người dùng cũng cần phải là thuê bao tại Mỹ và Canada. Một tin vui là người dùng vẫn có thể thưởng thức tính năng này ngay cả khi họ sở hữu một TV không thông minh bằng cách sử dụng phụ kiện Chromecast Ultra.

Nếu đáp ứng tất cả những điều kiện nêu trên, người dùng chỉ cần tìm thẻ HDR trong tiêu đề của bộ phim đặt bên dưới hình ảnh mô tả video là có thể mở ra và trải nghiệm.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Mad Max: Fury Road, Google cũng xác nhận khả năng tương thích HDR dành cho các phim Fantastic Beasts và Where to Find Them. Trong thực tế, sẽ không quá bất ngờ nếu người dùng tìm thấy nhiều hơn nữa các nội dung HDR trên Google Play, đặc biệt trong bối cảnh Google đã hợp tác với các đối tác studio nổi tiếng như Sony và Warner Bros để khởi động tính năng mới.

Kiến Văn