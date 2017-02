Theo Mashable, ứng dụng launcher thường được dùng để thay thế các thiết kế mặc định của hệ điều hành trên điện thoại Android, và Google Now là một trong những ứng dụng launcher nhận được đánh giá khá tốt.

Tuy khai tử ứng dụng launcher của mình nhưng Google cho phép các công ty sản xuất điện thoại có thể mang tính năng Google Now vào launcher của riêng họ thông qua “Search Launcher Services”. Một trong những lợi thế của Android so với iOS là bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các điện thoại chạy hệ điều hành này, cho phép bạn có thể cá nhân hóa màn hình chủ của Android hoặc màn hình ứng dụng của mình, đồng thời thêm một số tính năng đặc biệt.

Ứng dụng launcher Google Now còn cho phép người dùng Android truy cập vào thẻ thông tin của Google, bao gồm thông tin cập nhật từ Google Maps, thời tiết và nhiều hơn nữa. Đó là lý do khiến Google Now trở thành một trong những ứng dụng launcher phổ biến nhất, với hơn 50 triệu lượt tải về trên Play Store.

Nếu phương án nói trên được triển khai, thì người dùng cũng có thể tìm đến các lựa chọn thay thế ứng dụng launcher của Google, bao gồm Nova Launcher và Action Launcher và chúng đang được cung cấp miễn phí trên kho ứng dụng Google Play.



Kiến Văn