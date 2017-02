Theo The Verge, GoPro không đạt được mức doanh thu kỳ vọng khi chỉ thu về 1,185 tỉ USD, thấp hơn 200 triệu USD so với mức dự đoán đầu tháng 2 vừa qua, và có sự sụt giảm khá lớn so với con số 1,6 tỉ USD trong năm 2015.

Tính riêng trong quý 4/2016, doanh thu của GoPro đạt 540 triệu USD. Đây là con số cao thứ hai trong lịch sử của hãng và hơn khoảng 100 triệu USD so với dịp mua sắm trong năm 2015. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn khoảng 30 triệu USD so với những dự báo ban đầu.

Karrma là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút của GoPro. Chiếc máy bay không người lái (drone) xấu số này đã bị thu hồi sau khi một số trong hơn 2.500 sản phẩm bán ra thị trường bị rơi khi đang bay. Hãng cũng vừa khởi động lại dòng sản phẩm drone Karma sau ba tháng miệt mài thiết kế lại các chốt pin bị lỗi.

Trong năm 2016, GoPro đã đối diện với nhiều đợt sa thải nhân viên, đóng cửa các văn phòng và một khoản chi phí 102 triệu USD trợ cấp dự trữ để bù khoản giảm giá trên các tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Cổ phiếu của GoPro cũng giảm 15% chỉ vài giờ sau khi các báo cáo tài chính được công bố.

Kết quả sẽ còn tệ hơn nữa nếu GoPro không tính đến hai sản phẩm mới ra là Hero 5 Black và Hero 5 Session. Được ra mắt lần lượt vào tháng 9 và 10 vừa qua, hai mẫu camera cao cấp hiện đang dẫn đầu thị trường Mỹ. Công ty cho biết đã bán được hơn 2 triệu chiếc trong quý 4 và sẽ ra mắt thêm dòng Hero 6 trong năm 2017 để tiếp nối thành công.

Hiếu Trung