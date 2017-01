Theo CNET, việc sở hữu màn hình lớn trên iPhone 6 và 6 Plus đã mang đến thành công cho Apple khi công ty bán được nhiều iPhone hơn bao giờ hết (vào năm 2014), với 74,5 triệu máy bán ra chỉ trong 90 ngày.

Chuyển sang thời điểm hiện tại, thật khó có thể mong đợi điều tương tự trong báo cáo quý 4.2016 của Apple, bởi vì iPhone 7 không mang đến nhiều ấn tượng như những sản phẩm "tiền nhiệm".

iPhone là sản phẩm quan trọng của Apple khi chiếm 2/3 doanh thu của công ty. Bên cạnh đó, rất nhiều nguồn doanh thu tuy không phải trực tiếp nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với iPhone, chẳng hạn như kho ứng dụng App Store. Trong bối cảnh thị trường điện thoại suy giảm, giới phân tích không đặt quá nhiều kỳ vọng vào báo cáo doanh thu kỷ lục mới dành cho Apple.

Theo giới phân tích, iPhone 7 và 7 Plus mới nhất đi kèm các tính năng như máy ảnh tốt hơn và khả năng chống nước đã làm hài lòng nhiều người. Tuy nhiên, thiết kế trông rất giống iPhone 6 và 6 Plus đã 2 năm tuổi, cũng như iPhone 6S và 6S Plus đã 1 năm tuổi khiến nhiều người quyết định chọn ở lại với điện thoại cũ thay vì mua sản phẩm mới nhất của Apple.

Nhà phân tích Mark Moskowitz của Barclays cho rằng công nghệ trên smartphone nói chung đã phát triển tốt hơn nhiều, đủ để phục vụ nhu cầu của hầu hết người dùng kỹ thuật số trong nhiều năm. Ông cũng cho rằng, Apple không phải là công ty duy nhất chịu sự ảnh hưởng của thay đổi này, bởi toàn bộ thị trường smartphone đều đã phát triển chậm lại trong vài quý vừa qua.

IDC ước tính doanh số điện thoại toàn cầu gần như giữ nguyên trong năm 2016, với mức tăng trưởng chỉ ở 0,6% để đạt 1,45 tỉ thiết bị, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 10,4% trong khoảng giữa năm 2014 đến 2015.

Các nhà phân tích tại phố Wall ước tính lợi nhuận mỗi một cổ phiếu của Apple sẽ đạt khoảng 3,22 USD, giảm so với 3,28 USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, ngoài sự suy giảm của thị trường điện thoại, giới phân tích cho rằng doanh thu iPhone của Apple bị sụt giảm xuất phát từ tâm lý người dùng quyết định chờ đợi những thay đổi lớn trong iPhone 8 mới tiến hành nâng cấp điện thoại.

iPhone 8 dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay sẽ là sản phẩm đánh dấu cột mốc iPhone được 10 tuổi, vì vậy nó hứa hẹn đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn như cải tiến lớn trong thiết kế, gồm màn hình OLED, viền gần như không có giúp cho màn hình cảm ứng trở nên lớn hơn.

Nhà phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley cho rằng iPhone 8 có thể mở ra một chu kỳ mới dành cho iPhone, và điều này giúp doanh số iPhone trong quý 4.2017 có thể tăng ít nhất 20%.

Thành Luân