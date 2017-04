Nhờ sử dụng tem mác giống y hệt mực in thật, mực in giả rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Mực in giả đang làm đau đầu không ít doanh nghiệp hiện nay, gây thiệt hại không chỉ trước mắt mà còn về lâu về dài.