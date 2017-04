Đầu tiên, mảng Home Appliance & Air Solutions (Thiết bị gia dụng và giải pháp không khí) đạt doanh thu 4,02 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15% so với quý trước, với mức tăng mạnh nhất tại thị trường châu Á và Mỹ Latinh.

Doanh thu nội địa tăng 33% so với năm ngoái nhờ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của máy giặt TWINWash, máy điều hòa không khí, máy lạnh, máy bảo quản quần áo thông minh LG Styler và máy lọc không khí. LG kỳ vọng doanh thu tại các thị trường này tiếp tục tăng trưởng mạnh trong mùa hè sắp tới.

Mảng Home Entertainment (thiết bị giải trí tại gia) đạt lợi nhuận hoạt động 3,75 tỉ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ mở rộng doanh thu ở các sản phẩm cao cấp, cải thiện cấu trúc chi phí và chiến lược linh hoạt để đối phó với sự tăng giá thành phần. Công ty hy vọng nhu cầu sử dụng TV trong quý tới sẽ tốt hơn nhờ sự tăng trưởng của các sản phẩm cao cấp như OLED TV, Ultra HD TV và dòng SIGNATURE OLED TV W tại thị trường Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và châu Á.

Mảng Mobile Communications (thiết bị di động) ước tính mang về doanh thu 2,61 tỉ USD, tăng 4% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sự ra mắt của LG G6 và các sản phẩm mới. Theo LG, doanh số smartphone của công ty đạt khoảng 14,8 triệu chiếc trong quý 1/2017, tăng 10% so với quý 1/2016 với mức tăng phần lớn tại Mỹ. Đây được xem là một phần thành quả đến từ việc cơ cấu lại tổ chức mà LG thực hiện vào năm ngoái.

Cuối cùng, mảng Vehicle Components (nhóm sản xuất phụ trợ linh kiện xe hơi) có doanh thu 759,2 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó một phần tăng trưởng đến từ sự hợp tác của LG với General Motors qua dòng xe điện Bolt. LG cho biết công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động R&D để cải tiến mức lợi nhuận trong năm nay.

Thành Luân