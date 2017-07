Theo PhoneArena, nếu máy quét 3D xuất hiện trên iPhone tương lai, nó có thể thay thế cho cảm biến Touch ID. Mô tả cho biết đây là công nghệ quét siêu nhanh với thời gian quét khuôn mặt để mở khóa iPhone trong khoảng thời gian chưa đến một giây.

Để thay thế cảm biến Touch ID, tính năng quét 3D này sẽ cần phải đảm bảo cung cấp tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó. Điều này yêu cầu hệ thống có thể cảm nhận chiều sâu, do đó hệ thống sẽ khó bị đánh lừa bởi hình ảnh khuôn mặt dạng phẳng. Máy quét 3D này cũng sử dụng nhiều điểm dữ liệu hơn so với quét dấu vân tay.

Ngoài ra cũng có thông tin nói rằng Apple có thể nhúng cảm biến dấu vân tay Touch ID trên nút Power đã được Văn phòng Bản quyền thương hiệu Mỹ (USPTO) hé lộ. Vấn đề là nút Power được đánh giá có kích thước khá nhỏ, nhưng nếu Apple không thể tích hợp Touch ID dưới màn hình OLED và không muốn đặt Touch ID ở mặt sau điện thoại, nút Power hoàn toàn có thể là giải pháp thay thế.

Trong thực tế, việc nhúng cảm biến vân tay vào nút Power là điều không phải quá mới bởi Sony trước đó từng giới thiệu ra thị trường mẫu smartphone Xperia X5 Premium có tính năng này vào năm 2015.

Thành Luân