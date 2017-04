Báo cáo mới từ The Korea Herald cho biết, một số công ty thẻ tín dụng Hàn Quốc đang tìm cách áp dụng tính năng quét mống mắt cho xác minh thanh toán di động, bởi họ xem đó như là công cụ an toàn hơn so với mật khẩu và máy quét dấu vân tay hiện nay.

Không quá ngạc nhiên khi công ty Samsung Card được cho là một trong số những doanh nghiệp đầu tiên áp dụng phương pháp này vào ứng dụng di động, trong khi các tổ chức tài chính lớn khác cũng đang được kỳ vọng làm theo Samsung.

Được biết, công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã có sẵn cho thiết bị Android từ năm 2011 trên phiên bản Ice Cream Sandwich dưới tên gọi “Face Unlock”. Tính năng này được đánh giá là không an toàn và hoạt động không ổn định, nhưng Samsung đã cố gắng khôi phục nó bằng việc tận dụng công nghệ máy ảnh mới và làm cho quy trình xác thực diễn ra ở tốc độ nhanh ở bộ đôi Galaxy S8/S8+ vừa ra mắt.



Mặc dù vậy, tính năng quét khuôn mặt trên Galaxy S8/S8+ được cho là dễ bị đánh lừa bởi một bức ảnh có độ phân giải cao.

Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng kỹ thuật quét mống mắt là hình thức xác thực sinh trắc học an toàn nhất có trên các thiết bị di động.

Không giống như máy quét dấu vân tay, mống mắt con người không thể tái tạo ngay cả với những công nghệ tiên tiến nhất, do đó không có cách nào để dễ dàng truy cập vào điện thoại được thiết lập máy quét mống mắt. Mặc dù quá trình này không nhanh như quét khuôn mặt nhưng nó gần như “bất khả xâm phạm”.

Thành Luân