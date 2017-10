Theo Engadget, Microsoft Launcher mang đến cho bạn tùy chọn Continue on PC, cho phép bạn làm việc một cách liền mạch giữa điện thoại Android và máy tính Windows. Nó tương tự như tính năng Handoff trên các sản phẩm của Apple.

Lợi thế của điện thoại Android là nó cho phép người dùng tùy chỉnh Launcher xuất hiện khi bạn nhấn vào nút Home, một tính năng mà iPhone không có. Trình Launcher của Microsoft được dựa trên thiết kế Fluent cho phép bạn tùy chỉnh thêm những gì mà mình thấy.

Bên cạnh Continue on PC, bạn cũng có thể đặt biểu tượng người yêu thích trên màn hình chính. Ứng dụng cũng cung cấp The Feed, nơi bạn có thể tìm thấy các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, tin tức gần đây, các sự kiện quan trọng… phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể truy cập vào The Feed bằng cách vuốt sang phải.

Microsoft Launcher cũng cung cấp khả năng tùy biến đầy đủ, có sẵn trong phần Preview for now, hiện cung cấp cho bất kỳ người dùng Android nào.

Nếu đang sử dụng Arrow Launcher beta, bạn sẽ tự động được cập nhật lên Microsoft Launcher. Tuy nhiên, để làm việc với Continue on PC, máy tính Windows của bạn phải được cập nhật lên phiên bản Windows 10 Fall Creators Update.

Kiến Văn