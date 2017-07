Theo Engadget, khung G5S Plus được làm từ nhôm anodized - một sự thay đổi lớn so với phiên bản Moto G gốc vốn có khung nhựa kết hợp tấm kim loại mỏng đặt phía sau.

Moto G5S Plus có màn hình độ phân giải Full-HD nhưng kích thước 5,5 inch lớn hơn so với 5,2 inch của G5 Plus. Bên trong máy tích hợp chip 8 lõi Qualcomm Snapdragon 625, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Phía sau Moto G5S Plus trang bị hệ thống máy ảnh kép 13 MP (một camera màu thông thường và một camera đen trắng), ấn tượng hơn nhiều so với camera 12 MP trong G5 Plus. Sự kết hợp của camera kép này sẽ mang đến cho người dùng các tính năng như hiệu ứng bokeh, thay thế nền và hiển thị các phần tử chọn lọc trong màu đen trắng.

Ở mặt trước, người dùng Moto G5S Plus sẽ được trang bị camera 8 MP cho nhu cầu chụp ảnh tự sướng, một sự nâng cấp từ 5 MP trong bản tiền nhiệm.

Theo dự kiến, Moto G5S Plus sẽ được ra mắt cùng Moto Z2 Force cũng có camera kép tại sự kiện riêng do hãng tổ chức vào ngày 25.7 tới đây. Tuy nhiên, thông tin giá bán thiết bị đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Kiến Văn