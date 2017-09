Dựa trên các tiêu chí khác nhau, bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số điểm nhấn để bạn có thể đầu tư một cách phù hợp nhất giữa hai sản phẩm hàng đầu hiện nay của Samsung và Apple.

Tính năng

Galaxy Note 8 có đầy đủ các tính năng mới, bao gồm cả S Pen thế hệ mới. Bên cạnh đó, thiết lập camera kép 12 MP (một có khẩu độ f/1.7 và một có khẩu độ f/2.4 với zoom quang 2x) cũng khá xuất sắc. Mặc dù camera kép không phải là điều quá mới mẻ nhưng Samsung là công ty đi tiên phong trong việc cải thiện chất lượng hai cảm biến khi nó đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS) - điều chưa từng xảy ra với camera kép trước đây.

iPhone 8 Plus đi kèm một bộ tính năng cải thiện so với iPhone 7 Plus ra mắt năm ngoái nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự nổi bật so với Galaxy Note 8. Mặc dù vẫn là công nghệ màn hình Retina HD nhưng giờ đây nó tích hợp công nghệ TrueTone giống iPad Pro. Nó cũng đi kèm loa stereo lớn hơn 25% so với tiền nhiệm.

Ngoài việc bổ sung tính năng sạc không dây chuẩn Qi, Apple cũng cải tiến thiết lập camera kép của iPhone 8 Plus, với cả hai đều có độ phân giải 12 MP, trong đó một có khẩu độ f/1.8 và một có khẩu độ f/1.8. Cả hai đều hỗ trợ OIS và ống kính phủ tinh thể sapphire giúp ngăn ngừa trầy xước. Ở mặt trước là camera 7 MP khẩu độ f/2.2 cho nhu cầu selfie.

Thiết kế

Galaxy Note 8 chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng nhờ thiết kế màn hình vô cực tràn sang hai mặt bên và kiểu dáng mỏng ấn tượng. Tuy kích thước màn hình lớn 6,3 inch nhưng thực sự người dùng sẽ không có cảm giác quá lớn khi máy gần như không có viền phía trước.

Khi nói đến iPhone 8 Plus, nó chỉ là một kiểu thiết kế bình thường với kích thước màn hình 5,5 inch giữ nguyên từ thời iPhone 6 Plus. Với mặt kính phía sau, Apple hứa hẹn nó sẽ không bị dễ vỡ như iPhone 4 bởi đó là loại kính chịu lực tốt nhất trên smartphone hiện nay.

Thông số kỹ thuật

Bên trong Galaxy Note 8 đi kèm gần như tất cả các thông số kỹ thuật mà người tiêu dùng mong đợi. Nó đi kèm RAM 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng đến 256 GB qua khe cắm thẻ microSD. Phiên bản dành cho thị trường Việt Nam dùng chip 8 lõi Exynos 8895.

Còn iPhone 8 Plus vẫn giữ nguyên mức RAM 3 GB như tiền nhiệm iPhone 7 Plus, tuy nhiên nó đi kèm chip A11 Bionic tích hợp sẵn GPU đầu tiên do Apple phát triển. Apple cho biết, A11 Bionic cung cấp hiệu năng cải thiện lên đến 70% về sức mạnh tính toán, trong khi GPU cũng nhanh hơn 30%.

Bên cạnh chip mới, Apple cũng trang bị cho iPhone 8 Plus tính năng sạc không dây chuẩn Qi cùng bộ nhớ trong tối thiểu 64 GB. Đáng buồn là nó không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, vì vậy nếu muốn mở rộng không gian lưu trữ, bạn chỉ có thể chọn phiên bản 256 GB với giá cao hơn 100 USD.

Giá bán

Galaxy Note 8 là smartphone đắt nhất của Samsung từ trước đến nay, lên đến 949 USD, cao hơn nhiều so với giá khởi điểm 799 USD trên iPhone 8 Plus.

Mặc dù giá bán iPhone 8 Plus rẻ hơn nhưng nó thực sự mang đến nhiều khác biệt. Bởi lẽ nếu so sánh giá phiên bản 256 GB với chi phí mua khe cắm thẻ nhớ 128 GB, khoảng cách giá rút gọn đi đáng kể. Dĩ nhiên, tốc độ bộ nhớ trong thường được tối ưu hơn so với thẻ nhớ ngoài nhưng mức giá chênh lệch nhỏ cùng nhiều tính năng hỗ trợ khiến Galaxy Note 8 hoàn toàn phù hợp với mức giá mà người dùng bỏ ra.

Không chỉ có vậy, màn hình Galaxy Note 8 lớn hơn và thiết kế vô cực làm cho nó hấp dẫn hơn nhiều so với iPhone 8 Plus.

Nhận xét chung

Về cơ bản, Galaxy Note 8 gần như nổi bật trong các tiêu chí đánh giá, ngoài bộ vi xử lý Exynos 8895 được đánh giá là không mạnh bằng A11 Bionic trên iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, nếu là người dùng thích sử dụng màn hình lớn, hỗ trợ chụp ảnh đẹp mắt và thích trải nghiệm những tính năng mới, Galaxy Note 8 sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn.



Thành Luân