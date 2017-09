Điểm mới trong iPhone 8 và iPhone 8 Plus

Cả hai đi kèm cải tiến nhẹ về thiết kế so với iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái, bao gồm hỗ trợ sạc không dây. Điều đó có nghĩa bạn vẫn nhận được màn hình 4,7 inch và 5,5 inch tương ứng. Bên trong là sự nâng cấp về phần cứng gồm chip A11 Bionic nhanh hơn, màn hình Retina True Tone và camera 12 MP. Phiên bản Plus đi kèm camera kép với chế độ Lighting Portrait mới khá thú vị cho nhiếp ảnh gia.

Khác với tiền nhiệm, iPhone 8 và 8 Plus có mặt kính phía sau được gia cố bằng thép, trong khi nhôm ở hai bên mang đến cảm giác giống như iPhone 4. Tính năng sạc không dây dựa trên tiêu chuẩn Qi cho phép làm việc với bộ sạc không dây của các công ty khác.

Apple cũng đẩy mạnh thực tế ảo tăng cường (AR) dựa vào ARKit, cho phép iPhone 8 xử lý các nội dung AR mượt mà hơn. Khả năng hỗ trợ AR cũng đến với iPhone 6S trở về sau.

iPhone 8 và 8 Plus có các mức dung lượng 64 GB và 256 GB, được bán với giá khởi điểm 699 USD.

Điểm mới trong iPhone X

Là phiên bản cao cấp nhất, iPhone X đi kèm màn hình OLED 5,8 inch Super Retina, HDR, True Tone và thiết kế sát viền. Mặt sau được làm bằng kính, trong khi mặt bên là thép không gỉ. Nút Home và Touch ID biến mất, thay vào đó bạn cần vuốt từ dưới lên để truy cập vào màn hình chính.

Màn hình iPhone X có độ phân giải 2.436 × 1.125 pixel, kết hợp các tính năng khác giúp nó trở thành một trong những màn hình smartphone tốt nhất từ trước đến nay.

Thay thế cho Touch ID bị loại bỏ, iPhone X cho phép bạn mở khóa bằng khuôn mặt thông qua Face ID. Apple cho biết Face ID an toàn hơn so với Touch ID và hoạt động ở mọi thời điểm. Nó sẽ không bị đánh lừa bởi hình ảnh và có thể làm việc với các kiểu tóc khác nhau, kính…

iPhone X cũng đi kèm tính năng thú vị trong Messages để làm việc với khả năng theo dõi khuôn mặt mới đó là Animoji. Đây là emoji hoạt hình cho phép bạn kiểm soát các biểu hiện trên khuôn mặt của mình.

iPhone X có các mức dung lượng 64 GB và 256 GB, được bán với giá khởi điểm 999 USD.

Lên đời iPhone 8 hay X?

Nâng cấp lên iPhone 8 hay X phụ thuộc vào chiếc điện thoại mà bạn đang có. Dưới đây là những gì bạn có thể suy nghĩ.

- Nếu có iPhone 7: iPhone 8 như là một bản cập nhật cho iPhone 7. Nó có thiết kế mới mẻ và chip xử lý nhanh hơn nhưng phần lớn trải nghiệm giống nhau. Nếu có hợp đồng cho phép nâng cấp hằng năm, đó có thể là lựa chọn giá trị cho bạn. Nhưng đối với đa số người dùng, có lẽ không đáng để nâng cấp. Nếu muốn có phiên bản iPhone mới và tuyệt vời nhất, hãy chờ iPhone X.

- Nếu có iPhone 6S: Đây là một điều khó khăn để suy nghĩ. Mặc dù nó vẫn là một trong những điện thoại tốt nhất thế giới nhưng bạn có thể bắt gặp những vấn đề về thời lượng pin hay mọi thứ chậm lại vào năm sau. Để tiết kiệm ngân sách, bạn có thể chọn iPhone 8, hoặc thậm chí X nếu ngân sách dư dả.

- Nếu có iPhone 6 trở về trước: Với các thiết bị này, nếu chạy iOS 11 bạn nên chấp nhận sự thật là nó chậm hơn so với các phiên bản mới. Cùng với đó, các nhà phát triển ứng dụng cũng quan tâm đến việc tận dụng sức mạnh phần cứng mới nên trải nghiệm ứng dụng trên iPhone 6 trở về trước cũng kém. Nếu có hợp đồng nâng cấp, iPhone 8 sẽ giá trị, nhưng nếu mua mới hoàn toàn thì iPhone X có thể mang đến một trải nghiệm hiện đại nhất có thể.

- Nếu có điện thoại Android: Nếu đang xem xét chuyển đổi từ Android sang iOS, bạn có thể chọn mua iPhone 8 mới, nhưng vì sẽ có nhiều người bán iPhone cũ để nâng cấp, bạn có thể tìm mua một iPhone 7 cũ với giá rẻ hơn. Nhìn chung, nếu đang xem xét chuyển đổi nền tảng, các iPhone mới có thể không ảnh hưởng suy nghĩ.

Kiến Văn