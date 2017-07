Cuối tháng 6, tờ The Telegraph đưa tin nhân viên của Vertu, hãng điện thoại di động (ĐTDĐ) siêu sang, đang lo bị thất nghiệp do tình hình tài chính của công ty này đang rất khó khăn. Cuộc chiến pháp lý có thể sắp nổ ra giữa chủ cũ và chủ mới đe dọa đến sự tồn tại của thương hiệu hạng sang này. Đây là thương hiệu do Nokia thành lập vào năm 1998 rồi trải qua không ít sóng gió với vài đời chủ nhưng vẫn duy trì vị thế nhất nhì của mảng ĐTDĐ siêu sang. Mặc dù vậy, nếu Vertu không còn thì những vị khách giàu có vẫn còn nhiều chọn lựa với những thương hiệu khác. Điển hình là những thương hiệu sau...

“Đế vương” Goldvish



Nếu nói Vertu dành cho quý tộc thì Goldvish, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, đúng nghĩa là dành cho bậc đế vương. Năm 2006, Goldvish làm cho giới nhà giàu phải choáng ngợp khi tung ra mẫu ĐTDĐ Goldvish Le Million giá 1 triệu euro (tương đương 1,2 triệu USD khi đó, tức khoảng 25 tỉ đồng) với số lượng giới hạn, được chế tác từ vàng trắng kết hợp cùng kim cương và nhiều vật liệu cực đắt khác. Tiếp đó là mẫu Goldvish Illusion với mức giá từ 25.000 (600 triệu đồng) đến trên 120.000 USD (2,5 tỉ đồng), mẫu Goldvish Revolution có giá xấp xỉ 500.000 USD (khoảng 11 tỉ đồng), Goldvish Equilibrium có giá từ 7.500 - 150.000 USD (160 triệu đến hơn 3 tỉ đồng). Đến năm ngoái, Goldvish lần đầu tung ra mẫu smartphone siêu sang Eclipse. Có giá bán từ 5.220 - 32.800 euro (từ 135 - 850 triệu đồng) tùy phiên bản, Goldvish Eclipse là một tuyệt tác được kết hợp từ những chất liệu siêu đắt như da có cả phiên bản dùng da cá sấu, hợp kim, vàng… Tất cả đều được chế tác thủ công tinh xảo. Bên cạnh đó, cấu hình của nó cũng không hề tệ đối với một mẫu smartphone ra đời vào năm 2016: màn hình 5,5 inch FullHD, chíp xử lý lõi tứ 2,5 GHz, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 64 GB, camera 13 MP cho phép quay video chuẩn 4K, camera trước 5MP, chạy trên nền hệ điều hành Android… Đây cũng là mẫu mới nhất của hãng này.

Quần hùng tụ hội

Một thương hiệu sang trọng nổi tiếng khác là Gresso. Không chỉ là nhà cung cấp phụ kiện hạng sang với ốp lưng có giá lên đến hơn 500 USD (hơn 11 triệu đồng), Gresso còn có mẫu smartphone mang tên Regal với giá bán từ 3.000 - 6.000 USD (từ 70 - 140 triệu đồng) có phần vỏ được chế tác tỉ mỉ bằng kim loại quý như vàng, titanium với thiết kế nguyên khối. Máy có màn hình 5 inch chuẩn FullHD, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB, camera chính 13 MP cùng camera sau 5 MP.

Không quá chú trọng vào kim loại quý như vàng hay titanium, dòng điện thoại Solarin đến từ Hãng Sirin của Israel lại được chế tác từ hợp kim của ngành hàng không vũ trụ, kết hợp cùng các tấm titan cho độ bền đạt chuẩn quân sự. Không những thế, phần lưng máy được chế tác bằng da kết hợp sợi carbon độc đáo. Điểm nổi bật nhất của nó nhờ vào khả năng bảo mật được tự hào là chiếc smartphone an toàn nhất hiện nay, với các công nghệ bảo mật tối ưu cho phép thực hiện các cuộc gọi và nhắn tin với mã hóa. Máy sở hữu màn hình 5,5 inch chuẩn WQHD (2.560 x 1.440 pixel), cảm biến vân tay, RAM 4 GB cùng bộ nhớ 128 GB, camera chính 24 MP cho phép quay video chuẩn 4K, camera trước 8 MP.

Hoàng Đình