Theo BGR, nếu các thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, loạt smartphone Pixel thế hệ tiếp theo của Google cũng có thể là một trong những thiết bị cầm tay nóng nhất của năm nay, bên cạnh những cái tên như iPhone 8 hay Galaxy Note 8.

Kết quả điểm chuẩn trên GFXBench cho thấy Pixel 2 XL sẽ là smartphone có màn hình 5,6 inch với độ phân giải 2K, chip xử lý 8 lõi Snapdragon tốc độ 2,4 GHz, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB và camera 12 MP ở mặt phía sau.

Đó là những tính năng khá tuyệt vời. Tuy nhiên, phần cứng không phải là tất cả những điểm hấp dẫn có trên loạt Pixel mới của Google. Vẫn chưa có kết luận chính thức nhưng có thể chúng sẽ có thiết kế khác nhau. Trong khi Pixel 2 nhỏ hơn trông giống với điện thoại Pixel gốc vào năm ngoái và do HTC sản xuất thì Pixel 2 XL lớn hơn sẽ do LG tạo ra, vì vậy nhiều khả năng nó có thiết kế ngoài khác biệt so với người anh em ra mắt cùng thời điểm.