Những thiết bị smarthome ấn tượng năm 2016

Belkin WeMo Switch

Công tắc thông minh WeMo của Belkin có thể làm việc với wi-fi router hiện hữu và bất cứ thiết bị iOS hoặc Android nào, cho phép bạn tắt/mở thiết bị điện tử từ bất cứ nơi đâu thông qua ứng dụng miễn phí WeMo.

WeMo Switch có giá bán 49,99 USD cho phép người dùng đưa thiết bị điện tử của họ vào một chương trình định trước. Người dùng có thể dễ dàng thêm công tắc bất kỳ lúc nào.

Bóng đèn Philips Hue

Khi Internet of Things (IOT) vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, Philips đã quan tâm đến thị trường này bằng việc ra mắt những chiếc bóng đèn LED thông minh Hue và biến nó trở thành cái tên quen thuộc khi nói đến bóng đèn thông minh.

Dựa vào những kinh nghiệm lâu năm, Philips ngày càng hoàn thiện dòng bóng đèn Hue, mang đến cho người dùng nhiều tùy chọn khác nhau với các tính năng và giá bán khác nhau, từ 15 USD đến 70 USD.

Nest Learning Thermostat

Nest là một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thị trường smarthome, với cả những sản phẩm tốt xấu khác nhau. Trong số này thiết bị điều chỉnh nhiệt thông minh Learning Thermostat có thể xem là một thành công khiến Google sẵn sàng bỏ tiền ra để thâu tóm Nest.

Learning Thermostat dễ dàng lắp đặt và sử dụng theo cách mà các đối thủ khác không thể bắt kịp. Hạn chế duy nhất của sản phẩm chính là giá bán còn quá cao - 249 USD.

Nest Cam Outdoor

Mặc dù được biết đến với các thiết bị điều nhiệt và cảnh báo khói, nhưng Nest cũng vượt qua giới hạn của mình với việc thâm nhập thị trường camera an ninh thông minh.

Sản phẩm mới nhất của hãng - Cam Outdoor có giá 200 USD được xem là một chiếc camera giám sát ngoài trời tuyệt vời, cho phép theo dõi an ninh với chất lượng video 1080p cùng hệ thống điều khiển dựa trên nền tảng trí thông minh nhân tạo (AI).

August Smart Lock

Khi nói đến thiết bị an ninh thông minh, camera là không đủ. Để chủ động bảo vệ ngôi nhà, hãy trang bị cho nó một chiếc khóa thông minh. August là cái tên hàng đầu trên thị trường khóa thông minh còn mới mẻ này.

Với phiên bản khóa thông minh mới nhất hỗ trợ tính năng HomeKit, người dùng có thể tiến hành mở khóa với giọng nói. Chiếc khóa thông minh này được bán với giá 229 USD.

Logitech Harmony Hub

Hiện có rất nhiều nền tảng smarthome như Apple HomeKit, Google Brillo, Belkin WeMo, Thread và SmartThings bởi mỗi sản phẩm smarthome đi kèm với ứng dụng điều khiển riêng, có nghĩa điện thoại sẽ cài vô số ứng dụng trên đó.

Lúc này, Harmony Hub của Logitech sẽ giúp kiểm soát tất cả các nền tảng smarthome nói trên trong một ứng dụng duy nhất. Harmony Hub có giá 90 USD sẽ là cầu nối các thiết bị smarthome lại với nhau, sau đó người dùng có thể điều khiển các hoạt động của những thiết bị kết nối thông qua một ứng dụng từ Logitech.

Amazon Echo

Echo của Amazon có giá 179,99 USD thực sự là điểm sáng dành cho smarthome trong năm 2016. Kết hợp với nền tảng trợ lý ảo Alexa linh hoạt, Echo có thể kiểm soát các hoạt động theo cách thông minh nhất.

Gần như tất cả các sản phẩm trong bài viết này đều có thể được điều khiển qua Alexa, trong khi những thiết bị không hỗ trợ có thể được kiểm soát gián tiếp thông qua IFTTT (IF This Than That) - một ứng dụng giúp tự động hóa các thao tác online.

Thành Luân