Trước đó, trong buổi họp báo vào tháng 9 năm nay, Niantic cho biết họ sẽ phát hành ứng dụng Pokemon Go cho Apple Watch. Và sau nhiều lần trì hoãn phát hành, công ty đã chính thức công bố phiên bản cập nhật mới của Pokemon Go, cho phép người chơi tải về miễn phí trên App Store.

Niantic cho biết, bản cập nhật đã bắt đầu được triển khai, vì vậy nếu không thấy phiên bản mới trên App Store, tùy theo thị trường mà người chơi có thể phải chờ một vài ngày để được cập nhật.

Bên cạnh đó, mặc dù được phát hành cho Apple Watch nhưng người chơi vẫn phải dựa vào iPhone để chơi game. Cụ thể, khi phát hiện một Pokemon xuất hiện, người chơi phải rút iPhone ra để thực hiện thao tác bắt.

Với phiên bản Pokemon Go trên Apple Watch, tính năng chính mà Niantic mang đến bao gồm khả năng thông báo khi vùng lân cận nơi bạn đứng có Pokemon hay PokeStops, tùy chọn đăng nhập tất cả các hoạt động của người chơi trong game như tập luyện, nhận trứng hay kẹo.

Mặc dù sức nóng xung quanh Pokemon Go đã hạ xuống đáng kể so với những ngày đầu phát hành nhưng đây vẫn là một bổ sung đáng mừng cho những người vẫn đang chơi trò chơi này. Nó làm cho những người chơi Pokemon Go ra ngoài nhiều hơn và việc chơi game dễ dàng hơn.

Kiến Văn