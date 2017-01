Theo The Verge, Qualcomm hiện được biết là nhà sản xuất vi xử lý cho điện thoại thông minh, nhưng phần lớn lợi nhuận lại đến từ các bằng sáng chế cấp phép.

Trong một diễn biến mới nhất, FTC cáo buộc Qualcomm sử dụng vị thế thống trị của một nhà cung cấp modem và buộc các hãng sản xuất điện thoại thông minh phải đứng giữa hai lựa chọn: trả thêm tiền để sử dụng bằng sáng chế hoặc những chiếc điện thoại sẽ ít phổ biến hơn.

Qualcomm duy trì một chính sách "không có giấy phép, không có chip", theo đó hãng sẽ từ chối bán modem nếu các công ty không đồng ý với điều khoản cấp phép về bản quyền. Các công ty không có nhiều sự lựa chọn ngoại trừ đồng ý vì Qualcomm là một trong những hãng duy nhất có thể cung cấp số lượng lớn các modem cao cấp. Nếu không đồng ý, các hãng smartphone sẽ không thể sản xuất ra đủ số lượng cần thiết.

Điều khoản cấp phép của Qualcomm yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải trả phí cao hơn so với những mẫu điện thoại tích hợp modem của các hãng đối thủ. FTC cũng nói thêm rằng chi phí của Qualcomm "cao không phù hợp" với giá trị trên một thiết bị tổng thể, cũng như quá cao so với công nghệ tương tự của đối thủ cạnh tranh. Và các chi phí bổ sung này sẽ do người tiêu dùng gánh chịu.

Vụ kiện cũng liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa Apple và Qualcomm về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Apple đã đồng ý không sử dụng modem của các công ty khác trong vòng 5 năm, đổi lại Qualcomm sẽ giảm giá cho Apple. Thỏa thuận đã kết thúc vào cuối năm ngoái, trước khi Apple bắt đầu sử dụng modem của Intel trong một số phiên bản iPhone 7 vừa ra mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên Qualcomm bị cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh về cấp phép bằng sáng chế. Trước đó, hãng đã bị phạt 853 triệu USD ở Hàn Quốc trong tháng 12.2016 và 975 triệu USD ở Trung Quốc vào năm 2015 với những cáo buộc tương tự.

Hiếu Trung